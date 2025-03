Lorenzo è il primo finalista del Grande Fratello, mentre Shaila riceve critiche per il suo comportamento. Il pubblico chiede la sua eliminazione

Lorenzo, concorrente del Grande Fratello, ha conquistato il primo posto nella finale, mentre Shaila non è riuscita a ottenere lo stesso successo, perdendo il confronto con Zeudi. Quest’ultima ha così guadagnato un posto nella finale del programma, prevista per il 31 marzo, insieme a Lorenzo e a Jessica. La situazione ha lasciato Shaila visibilmente delusa, nonostante il suo affetto per Zeudi, che ha definito una sua amica. In una conversazione con Lorenzo, ha dichiarato: “Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno”.





Shaila ha continuato a esprimere il suo disappunto, affermando: “Anche se guardo gli altri dentro… io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto”. Alla fine della discussione, ha concluso con una previsione: “Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo. Sì, fidati, te lo dico io, ti devi fidare. Lore è un programma, non è la vita vera”.

Intanto, la situazione all’interno della Casa si complica ulteriormente. Durante una cena, Lorenzo e Shaila hanno attirato l’attenzione del pubblico con il loro comportamento. Lorenzo ha commentato le possibili dinamiche del programma, dicendo: “Addirittura?! Sì?! Ma che dici?! Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo. Mi dispiace, non ho il rapporto che c’hai tu, passo del tempo con lei ok… ma non sarebbe giusto anche rispetto ad altre persone”.

Nonostante non siano ufficialmente una coppia, Shaila e Lorenzo continuano a comportarsi come tale, suscitando critiche da parte del pubblico. Un episodio controverso è avvenuto a tavola, dove Lorenzo è stato visto infilare la mano nei jeans di Shaila, dando vita a manovre vistose sul suo lato B, mentre lei era intenta a servire i piatti con gli altri concorrenti. Sebbene la clip risalga a qualche settimana fa, ha riacceso l’indignazione degli spettatori.

Il pubblico ha reagito con veemenza, ricordando le parole di Shaila riguardo all’intimità: “L’intimità va protetta”. I commenti sui social sono stati taglienti: “Che schifo!”, “L’intimità va protetta… che incoerenza… solo per attaccare e sparlare alle spalle”. Altri utenti hanno aggiunto critiche come: “Che schifo! E poi con le stesse mani mangia o le appoggia sul tavolo???” e “Questi due sono una vergogna, da mandare a casa, altro che finale!”.

Questa situazione ha messo in evidenza le contraddizioni nel comportamento di Shaila e Lorenzo, che continuano a generare polemiche tra i telespettatori. La loro dinamica, caratterizzata da affetto e provocazioni, sembra non essere ben vista dal pubblico, il quale chiede a gran voce la loro eliminazione dal programma. La reazione negativa potrebbe influenzare il loro percorso nel reality, creando ulteriori tensioni all’interno della Casa.