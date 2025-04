Lorenzo sorprende tutti dopo il Grande Fratello con una rivelazione: Ecco cosa ha comunicato

Questo fine settimana, Lorenzo Spolverato è atteso come ospite da Silvia Toffanin a “Verissimo”, programma di Canale 5. Dopo la partecipazione di Helena Prestes, che ha parlato in studio e ha ricevuto la visita di Javier Martinez, Lorenzo potrebbe essere il secondo finalista a prendere parte alla trasmissione. La sua presenza arriva a una settimana dalla rottura improvvisa con Shaila Gatta, che lo ha lasciato in diretta durante la finale del “Grande Fratello”.





La separazione è avvenuta lunedì 31 marzo, quando Shaila ha deciso di interrompere la loro relazione di fronte alle telecamere. Da quel momento, il legame tra i due, nato nella casa del reality, è giunto al termine, e, secondo le ultime notizie, non ci sono segnali di riconciliazione. Nonostante Lorenzo sia apparso frequentemente su Instagram, spesso in compagnia di ex concorrenti, ha mantenuto un profilo basso e ha scelto di rimanere in silenzio fino a questo momento.

In un messaggio condiviso su una Storia, Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio e spiegare il motivo della sua riservatezza. Ha dichiarato: “A una settimana dall’uscita della casa, prendendomi il giusto tempo da dedicare a famiglia ed affetti, mi sembra corretto informarvi sulla situazione e il perché del mio silenzio che non è né punitivo né segreto”.

Il modello ha poi chiarito che la sua scelta di non affrontare determinati argomenti deriva dalla necessità di prendersi del tempo per elaborare una delusione significativa. Ha aggiunto: “I motivi per cui non abbia toccato determinati argomenti è semplicemente perché sto prendendo del tempo per me, per metabolizzare una delusione importante. Nel rispetto dei miei sentimenti e per la relazione che c’è stata, non ho intenzione di aggravare ulteriormente la situazione”.

Lorenzo ha sottolineato l’importanza di riflettere e attendere un confronto prima di esporre eventuali considerazioni. Ha dichiarato: “Per cui decido di riflettere e aspettare un confronto prima di esporvi eventuali pensieri a riguardo, a differenza di chi approfitta della situazione per criticare e giudicare qualcosa che non conosce”.

Nonostante il silenzio, Lorenzo ha anche voluto far sapere di essere consapevole delle reazioni e dei commenti che circolano su di lui. Ha affermato: “Considerando che non è facile rimanere impassibile a tutto ciò che leggo e che sento quotidianamente, scelgo comunque di non farmi influenzare ma di pensare e agire sempre con la mia testa e il mio cuore come ho sempre fatto e dimostrato”.

In conclusione, ha ringraziato coloro che continuano a sostenerlo e a rispettare la sua situazione, definendola non premeditata. Ha detto: “Ringrazio comunque coloro che continuano a dare supporto, sostegno e ad avere rispetto per me e tutta questa situazione non premeditata”.