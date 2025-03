Lorenzo Spolverato accusato anche in Rai: “Comportamenti aggressivi al Grande Fratello, ma continua a lavorare in Tv”

Lorenzo Spolverato si è affermato come uno dei protagonisti indiscussi della stagione 2024/2025 del Grande Fratello, ma la sua notorietà non è sempre stata accompagnata da comportamenti esemplari. Il modello milanese è stato frequentemente al centro di clip trasmesse da Alfonso Signorini, ma non sempre per motivi lodevoli. Le sue interazioni con altri concorrenti, in particolare con Shaila Gatta, hanno sollevato preoccupazioni, così come le sue recenti esternazioni contro Javier Martinez, quando lo ha apostrofato con un “Marcisci, cogl*one”. Nonostante sia uno dei finalisti, molti telespettatori non lo considerano un modello di comportamento.





Durante una puntata di Uno Mattina in Famiglia, trasmessa su Rai 1, il conduttore Gianni Ippoliti ha espresso dure critiche nei confronti di Lorenzo. Nel contesto della trasmissione, i conduttori Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli hanno discusso di vari eventi di cronaca e attualità, e Ippoliti ha scelto di focalizzarsi su un concorrente del Grande Fratello che, secondo lui, non si sta comportando in modo appropriato per la televisione. Ha dichiarato: “Arrivano segnalazioni su episodi di bullismo, di violenza, di bestemmie, di parolacce da parte di un concorrente del Grande Fratello. Questo concorrente rimane ancora in trasmissione, cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, dopo aver bullizzato e dopo aver aggredito per rimanere ancora in televisione?”

Sebbene Ippoliti non abbia menzionato esplicitamente il nome di Lorenzo, è evidente che si riferisse a lui, dato che il modello è stato recentemente al centro di polemiche e richieste di espulsione da parte di numerosi telespettatori a causa dei suoi comportamenti controversi. La situazione ha portato a una crescente frustrazione tra il pubblico, che chiede maggiore responsabilità da parte della produzione.

In un articolo pubblicato da Fanpage, si era già notato come la produzione del Grande Fratello fosse stata in alcune occasioni eccessivamente permissiva nei confronti di Lorenzo. La collega Gaia Martino aveva definito Lorenzo come “il concorrente a cui viene perdonato tutto”. Tra gli episodi contestati si annovera un litigio particolarmente acceso con la sua ex fidanzata, Shaila Gatta, durante il quale Lorenzo ha mostrato comportamenti distruttivi, colpendo oggetti e rivolgendo insulti alla concorrente. Questi atteggiamenti infantili e tossici hanno sollevato interrogativi sulla gestione del programma e sulla sua capacità di garantire un ambiente sano per tutti i partecipanti.

La questione del bullismo e della violenza all’interno del Grande Fratello è diventata un tema di discussione sempre più rilevante, e le parole di Gianni Ippoliti hanno messo in luce la necessità di affrontare questi problemi in modo serio. Durante il suo intervento, Ippoliti ha chiesto: “Cos’altro deve fare uno dopo aver bestemmiato, bullizzato, aggredito, per restare ancora in tv?” Le reazioni degli altri conduttori, che hanno risposto con un semplice “Ehhh”, hanno evidenziato il senso di impotenza di fronte a una situazione che sembra non avere fine.

La presenza di Lorenzo nel programma continua a generare polemiche, e il pubblico si interroga su quali siano i criteri di selezione e mantenimento dei concorrenti. La produzione sembra mantenere una linea permissiva nei suoi confronti, mentre le segnalazioni di comportamenti problematici si moltiplicano. Questo solleva interrogativi sul messaggio che il Grande Fratello intende trasmettere e sulla responsabilità sociale di un programma così seguito.

Con l’avvicinarsi della finale, la pressione su Lorenzo e sulla produzione del Grande Fratello aumenta. Gli spettatori si aspettano che venga presa una posizione chiara riguardo ai comportamenti inaccettabili, e la situazione di Lorenzo potrebbe influenzare non solo il suo futuro nel programma, ma anche la percezione generale del format.

Spolverato e @GrandeFratello sputtanati pure su Rai1✈️

“La domanda è cos’altro deve fare dopo aver bestemmiato, aver bullizzato per rimanere ancora in televisione?” #GrandeFratello pic.twitter.com/Dc6k8F1jI6 — Violett926 (@violett926) March 9, 2025