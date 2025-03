Lorenzo Spolverato, finalista del Grande Fratello, è al centro di polemiche per il suo comportamento controverso, suscitando forti reazioni sui social media

Lorenzo Spolverato è emerso come uno dei protagonisti principali dell’attuale edizione del Grande Fratello, essendo stato il primo finalista, seguito da Jessica Morlacchi e, recentemente, da Zeudi Di Palma. Tuttavia, la sua permanenza nella casa del reality show non è stata priva di polemiche. Mentre il pubblico lo sostiene, le critiche nei suoi confronti non mancano, specialmente riguardo ai suoi comportamenti che hanno sollevato preoccupazioni tra i telespettatori.





Il conduttore Alfonso Signorini ha espresso il suo disappunto nei confronti di Spolverato, affermando: “Io ti avrei eliminato. E non chiedere scusa che tanto poi rifai tutto. Il Grande Fratello è molto più buono di me”. Nonostante queste osservazioni, Lorenzo ha continuato a comportarsi in modo provocatorio, lanciando oggetti e mostrando atteggiamenti aggressivi, come pugni ai muri e alle porte, che non sono passati inosservati agli occhi del pubblico.

Recentemente, Spolverato ha attirato ulteriori critiche per un gesto considerato inappropriato nei confronti di Stefania Orlando. La conduttrice, che ha messo in discussione il suo comportamento, è diventata un bersaglio delle sue derisioni. In una delle ultime serate, Lorenzo si è posizionato dietro di lei e ha cominciato a fare versi provocatori, un comportamento che ha suscitato l’indignazione dei telespettatori.

La situazione è degenerata ulteriormente quando, in compagnia di Chiara, Shaila e Zeudi, Lorenzo ha chiesto dove si trovasse il letto di Stefania. Una volta che le ragazze glielo hanno indicato, ha iniziato a saltarci sopra con le scarpe, noncurante delle conseguenze. Chiara ha tentato di fermarlo, avvertendolo: “Dai Lollo non farlo che poi domani lo fanno vedere”, ma il suo avvertimento è sembrato cadere nel vuoto.

Questo comportamento ha generato un’ondata di critiche sui social media, in particolare su X, dove gli utenti hanno espresso la loro indignazione. Commenti come “Vergognoso” e “Sfregio gravissimo” hanno caratterizzato le reazioni, mentre molti si chiedevano come fosse possibile che un finalista potesse comportarsi in questo modo senza subire conseguenze.

In un altro episodio, Jessica ha rivelato a MaVi di essere rimasta scioccata da una battuta di Lorenzo: “Per la prima volta oggi ho sentito una cosa umana di Stefania”. Questo commento, riferito al fatto che Stefania avesse lavorato come agente immobiliare, ha lasciato Jessica senza parole, evidenziando la mancanza di rispetto di Lorenzo nei confronti della concorrente.

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello continua a essere tesa, con Lorenzo Spolverato che si trova al centro di un ciclone di critiche e polemiche. La sua capacità di rimanere impunito nonostante i comportamenti discutibili solleva interrogativi sul ruolo dei concorrenti e sulla gestione delle dinamiche all’interno del reality show.