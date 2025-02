Lorenzo Spolverato sotto accusa al Grande Fratello: il gesto che ha fatto infuriare i fan

Lorenzo Spolverato finisce al centro delle polemiche dopo un gesto provocatorio verso Helena Prestes. I fan del Grande Fratello reagiscono con indignazione.





Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato nuovamente protagonista di un gesto che ha suscitato forti critiche. Il concorrente, già noto per alcuni comportamenti provocatori, ha attirato l’attenzione dei social dopo aver mostrato un doppio dito medio rivolto a Helena Prestes, che in quel momento era di spalle. Questo episodio si è aggiunto a una serie di atteggiamenti già molto criticati dai fan e dagli altri concorrenti, scatenando una vera e propria bufera online.

Lorenzo, in compagnia di Javier Martinez in cucina, ha compiuto il gesto che, subito dopo, è diventato virale sui social, attirando numerose critiche. Il gesto è stato interpretato come un segno di gelosia nei confronti di Helena, specialmente dopo che la concorrente ha stretto un legame con Javier, suscitando la preoccupazione di Lorenzo di perdere visibilità. Questo episodio ha scatenato reazioni tra i telespettatori, che si sono subito scagliati contro il suo comportamento.

I commenti sui social sono stati immediati e molto critici. Tra i messaggi più accesi si legge: “Renzino quanto sta rosicando… adorooo”, e molti si sono augurati che il video venga trasmesso durante la prossima puntata per mettere un freno agli atteggiamenti provocatori di Lorenzo. Altri hanno scritto: “Facile fare il dito medio quando Helena è girata”, criticando la mancanza di coraggio nell’affrontare Helena faccia a faccia.

Alcuni telespettatori sono andati ancora più oltre, commentando con frasi dure: “Ma come si può essere così ridicoli? Proprio rosichi caro Lorenzo… Helena è sempre nei tuoi pensieri”, mentre altri si sono chiesti come faccia Lorenzo a non vergognarsi di sé stesso. Le reazioni sul web sono state unanimi: molti definiscono il suo comportamento come “pessimo”, e in generale, i fan del programma sono rimasti sorpresi dalla sua mancanza di maturità.

Il gesto di Lorenzo, dunque, non ha solo sollevato polemiche tra i fan del Grande Fratello, ma ha anche messo in luce la crescente tensione all’interno della Casa. Resta da vedere come evolverà la situazione e se il modello milanese riuscirà a placare le critiche che continuano a montare contro di lui.