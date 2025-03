“Lorenzo sta perdendo il controllo”. Grande Fratello, Jessica svela tutto in confessionale

Dentro la Casa del Grande Fratello, il clima si fa sempre più teso con l’avvicinarsi della finale, prevista per lunedì. Secondo i sondaggi, Helena sembra essere la concorrente più quotata per la vittoria, con oltre il 40% delle preferenze. Tuttavia, come spesso accade, i risultati potrebbero essere influenzati dai fandom, che in passato hanno dimostrato di riuscire a manipolare le votazioni, rendendo l’esito tutt’altro che scontato.





Nel frattempo, la giornata nella Casa è stata movimentata da un episodio che ha visto protagonista Lorenzo. Durante una conversazione in confessionale, Jessica ha raccontato come il concorrente abbia deciso di dedicarsi alla pulizia dell’intera abitazione: “Sta smontando tutto. Sta facendo il macello. L’ha letteralmente rivoltata”, ha spiegato. La reazione del pubblico non si è fatta attendere e sui social sono piovuti commenti critici: “Ci poteva pensare pure prima. Adesso fa tutto il bravino perché vuole recuperare voti, non è così che funziona”.

Anche Jessica ha espresso un pensiero simile, sottolineando come ormai i giochi siano fatti: “Lorenzo, io giochi sono fatti: ormai è chiaro chi vince e non sarai tu”. Le parole della concorrente sembrano aver colpito profondamente Lorenzo, che nelle ultime ore è apparso visibilmente provato. Secondo alcune indiscrezioni, il concorrente starebbe vivendo un momento difficile anche per motivi personali. Si vocifera infatti che Shaila, la sua compagna, stia attraversando una crisi nei sentimenti verso di lui.

A confermare questa ipotesi è stato Amedeo Venza, che ha rivelato: “Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo. Una persona molto vicina mi fa sapere che, uscita dal programma, è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo, influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”.

Anche Deianira Marzano ha condiviso informazioni simili, aggiungendo ulteriori dettagli sulla situazione: “Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo”. La Marzano ha poi concluso spiegando che la ragazza avrebbe riflettuto su diversi aspetti della relazione, arrivando a prendere consapevolezza di alcune problematiche: “Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli”.