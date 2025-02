Luca Calvani racconta la sua esperienza al Grande Fratello e il chiarimento con Alessandro e Jessica

Luca Calvani rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello: il ritorno alla vita quotidiana e i chiarimenti con il compagno Alessandro e Jessica Morlacchi.





Luca Calvani ha raccontato a Verissimo il suo ritorno alla vita quotidiana dopo l’eliminazione dal Grande Fratello. L’attore toscano ha parlato del riavvicinamento con il compagno Alessandro, con cui ha trascorso momenti emozionanti, e della sua figlia Bianca, esprimendo il desiderio di recuperare il tempo perduto con loro.

Subito dopo la sua uscita dalla Casa, Luca è tornato in hotel, dove Alessandro lo stava aspettando. Con emozione, ha raccontato: “Lui è stata la prima persona che ho abbracciato. Mi ha sorpreso in hotel, venendo dalla Toscana quando ha capito che forse sarei uscito, è corso a Roma.” Luca ha sottolineato che ora lui e Alessandro trascorrono molto tempo insieme, recuperando i momenti che la sua partecipazione al reality gli ha fatto perdere.

Durante il suo percorso al Grande Fratello, il legame tra Luca e Jessica Morlacchi aveva suscitato qualche dubbio, specialmente per quanto riguardava il suo rapporto con Alessandro. Dopo la fine del programma, Luca ha voluto chiarire la situazione con il suo compagno: “Ci siamo parlati e ci siamo chiariti. Ho chiesto scusa per come lui potrebbe aver percepito determinate situazioni”, ha dichiarato, spiegando che, sebbene fosse convinto di stare solo giocando, avrebbe potuto aver provocato dolore a Alessandro.

In merito alla sua amicizia con Jessica, Luca ha ammesso: “Sono contento che ci siamo avvicinati, avevamo qualcosa di affine, come l’umorismo. Quando ho perso Jago e Enzo Paolo“, riferendosi agli altri concorrenti, “credevo di avere a fianco una compagna di gioco. Forse ho esagerato, ma quando me ne sono accorto, ho cercato di tornare sui miei passi. Ho chiesto scusa anche per ciò che Alessandro ha potuto percepire all’esterno.”

L’attore ha concluso il suo racconto mettendo in evidenza la sincerità del suo gesto, riconoscendo che nella “bolla” della Casa si possono commettere errori, ma che il legame con il compagno Alessandro è sempre stato forte.