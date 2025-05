Luca Favilla di Ballando con le stelle diventa papà: gli auguri affettuosi di Federica Nargi

I ballerini Luca Favilla e Camilla Mola stanno per diventare genitori. La coppia, che si è conosciuta nell’estate del 2023, ha annunciato la lieta notizia attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram di Favilla, emozionando i fan e gli amici. Nella foto condivisa, il ballerino è ritratto mentre bacia il pancione della compagna, tenendo in mano un’ecografia.





Nella didascalia che accompagna l’immagine, Favilla ha raccontato il loro percorso insieme, scrivendo: “Ci siamo incontrati l’estate del 2023, e da quel momento non abbiamo potuto fare a meno di noi. Fino ad oggi.” Ha poi aggiunto: “Oggi si comincia con un altro capitolo, dove non saremo più solo noi due ma ci sarà un/a piccolo/a fagiolino/a. È emozionante anche solo pensarle queste parole ma… diventeremo mamma e papà per la prima volta.” Il post si conclude con l’entusiasmo per l’arrivo del loro primo figlio: “Non trovo le parole per dire altro ma già non vediamo l’ora.”

La notizia ha immediatamente scatenato una pioggia di auguri da parte di amici, colleghi e fan della coppia. Tra i primi a congratularsi ci sono state Federica Nargi, Sonia Bruganelli e Rosella Erra, che hanno lasciato messaggi affettuosi sotto il post.

Federica Nargi, che ha ballato in coppia con Favilla nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ha commentato con entusiasmo: “Zia Nargi non vede l’ora.” La showgirl ha sempre avuto un rapporto di grande amicizia con il ballerino, come dimostrato dal loro affiatamento durante lo show. Nonostante alcune voci infondate sul loro legame, il marito di Nargi, Alessandro Matri, non ha mai avuto motivo di preoccuparsi.

Anche altri membri del cast di Ballando con le stelle hanno espresso la loro gioia per la notizia. Sonia Bruganelli ha scritto un semplice ma caloroso “Che bello”, mentre la ballerina professionista Alessandra Tripoli ha condiviso lo stesso pensiero. Rosella Erra, invece, ha commentato: “Luca, ma che gioia per tutti e due.” Tra i messaggi non è mancato quello di Pasquale La Rocca, che si è unito alle congratulazioni con un affettuoso: “Che bella notizia. Augurissimi, belli.”

Luca Favilla, noto per la sua partecipazione a Ballando con le stelle dal 2018, ha conquistato il pubblico grazie al suo talento e alla sua simpatia. Prima di approdare allo show di Milly Carlucci, aveva partecipato al programma Amici. La sua compagna, Camilla Mola, è meno nota al grande pubblico ma altrettanto apprezzata nell’ambiente della danza.

La coppia si prepara ora ad affrontare questa nuova avventura con entusiasmo e amore. L’annuncio della gravidanza rappresenta un momento importante per entrambi, che hanno deciso di condividere questa gioia con i loro fan e amici più stretti.

L’attesa per il nuovo arrivato è carica di emozione, come dimostrano le parole di Favilla nel suo post. La loro storia d’amore, iniziata poco più di un anno fa, sembra aver trovato una nuova dimensione con l’arrivo del primo figlio. I fan della coppia non vedono l’ora di seguire questo nuovo capitolo della loro vita.

Nel frattempo, i messaggi di auguri continuano ad arrivare sui social, dimostrando quanto siano amati sia nel mondo dello spettacolo che tra il pubblico. Il sostegno dei colleghi di Ballando con le stelle evidenzia inoltre il forte legame che unisce il cast dello show, che si conferma una vera e propria famiglia.

Con questa notizia, Luca Favilla e Camilla Mola hanno regalato un sorriso a tutti coloro che li seguono e li apprezzano. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti sulla dolce attesa della coppia, che si prepara a diventare genitori per la prima volta.