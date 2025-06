Luca Onestini si è classificato secondo a La Casa de Los Famosos All Star, vincendo 100.000 dollari, ma ha denunciato episodi di razzismo e aggressione

Luca Onestini, noto volto dei reality show italiani, ha recentemente partecipato alla versione americana del Grande Fratello Vip, intitolata La Casa de Los Famosos All Star, dove ha ottenuto un prestigioso secondo posto. La vittoria finale è andata a Caramelo, ma Onestini ha comunque portato a casa un premio significativo, ammontante a 100.000 dollari, equivalenti a circa 93.000 euro. In un post su Instagram, ha espresso la sua gratitudine per il sostegno ricevuto, affermando: “Grazie per averlo reso possibile! Non ci sono parole abbastanza per esprimere quello che sento. Grazie per ogni voto, ogni messaggio, ogni sballo, ogni discussione in rete, ogni lacrima condivisa e ogni sorriso complice. Questo trionfo non è solo mio, è di tutti noi”.





Tuttavia, la sua esperienza all’interno della casa non è stata priva di controversie. Durante il suo soggiorno, Onestini ha raccontato di aver subito episodi di bullismo e aggressioni da parte di alcuni concorrenti. In particolare, ha riferito di una violenta discussione con tre partecipanti, tra cui Rey Grupero e Carlos Cruz, noto come Caramelo. Secondo quanto riportato, uno di loro gli avrebbe sputato in faccia, un gesto che ha scatenato la sua reazione e il suo sfogo contro l’aggressività presente nella casa.

Onestini ha descritto la situazione come estremamente difficile, affermando: “Sono violenti e aggressivi, minacciano di picchiarmi. Qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe, perché mi hanno insultato perché sono italiano. Mi hanno offeso perché vengo dall’Italia”. Ha continuato a raccontare i dettagli degli episodi subiti, sottolineando che le minacce e gli insulti non rappresentano la vera essenza del pubblico latino, aggiungendo: “Io credo che questo non rappresenti il pubblico latino, non sono così”.

La sua testimonianza ha messo in luce non solo le difficoltà personali affrontate all’interno del reality, ma anche un tema più ampio riguardante il razzismo e l’intolleranza che possono manifestarsi in contesti di competizione. Onestini ha cercato di far capire che gli atti di violenza e di discriminazione non sono accettabili in nessun contesto e che tali comportamenti devono essere condannati.

Nonostante le avversità, la partecipazione di Onestini a La Casa de Los Famosos All Star ha consolidato la sua reputazione nel panorama dei reality show, dove ha già dimostrato le sue capacità di intrattenitore e di concorrente. La sua esperienza offre uno spaccato interessante su come i reality possano riflettere dinamiche sociali più ampie, inclusa la lotta contro il razzismo.

La reazione del pubblico e dei fan è stata significativa, con molti che hanno espresso solidarietà nei confronti di Onestini. I suoi sostenitori hanno elogiato il suo coraggio nel denunciare le ingiustizie subite e nel condividere la sua storia, considerandolo un esempio di resilienza. La sua vittoria, pur non essendo quella finale, rappresenta un traguardo importante e un segnale positivo in un contesto spesso critico.

Il reality, che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi noti, ha suscitato un ampio dibattito tra i fan e i media, portando alla luce questioni di grande rilevanza sociale. La presenza di Onestini ha sicuramente contribuito a rendere il programma ancora più seguito e discusso, attirando l’attenzione su temi che vanno oltre il semplice intrattenimento.

Con la fine della competizione, Luca Onestini si prepara ora a utilizzare la visibilità acquisita per continuare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, affrontando le sfide future con determinazione. La sua esperienza nella casa americana rimarrà un capitolo significativo della sua vita, non solo per il premio vinto, ma anche per le lezioni apprese e le battaglie combattute.