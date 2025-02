L’uomo inghiottito dalla balena: ‘Ho chiuso gli occhi e atteso l’impatto’

Un’avventura mozzafiato nello Stretto di Magellano: una balena megattera inghiotte un uomo in kayak, ma l’inaspettato epilogo lascia tutti senza parole.





Adrián Simancas, un giovane di 24 anni, non avrebbe mai immaginato che una tranquilla giornata di kayak nelle acque dello Stretto di Magellano, al largo della Patagonia cilena, si sarebbe trasformata in un’esperienza al limite dell’incredibile. Dopo due ore di pagaiata, una gigantesca creatura marina è improvvisamente emersa dall’acqua, trascinandolo sott’acqua. Quella creatura era una megattera, una delle balene più grandi e affascinanti del pianeta.

“Ho visto dei colori, blu scuro e bianco, e poi ho sentito una consistenza viscida sfiorarmi il viso,” ha raccontato Simancas al Guardian. “Ho chiuso gli occhi pensando al peggio, ma l’impatto non è stato violento: era morbido, come essere colpiti da un’onda.” Quello che è accaduto subito dopo sembra uscito da un racconto fantastico: Simancas è stato inghiottito dalla bocca della balena. Per fortuna, è durato solo pochi secondi.

Quando la bocca della megattera si è chiusa intorno a lui, Simancas ha descritto la sensazione come quella di essere in un vortice: “Era come se stessi girando su me stesso, trascinato giù.” Per qualche istante, il suo destino sembrava segnato. “Se mi avesse davvero inghiottito, non sarei sopravvissuto. Non avrei avuto alcuna possibilità,” ha ammesso.

Ma il destino ha giocato a suo favore. In un attimo, la balena lo ha risputato fuori, facendolo riemergere in superficie grazie al suo giubbotto di salvataggio. Sebbene fosse illeso, Simancas era comprensibilmente sotto shock. Dopo essersi ripreso, ha chiamato suo padre, che stava remando accanto a lui durante l’incidente. Quest’ultimo aveva una telecamera a 360 gradi montata sul kayak e ha ripreso l’intera scena. Il video è rapidamente diventato virale, scatenando una valanga di reazioni online.

Il video dell’incredibile incontro ha divertito molti utenti sui social media, che hanno paragonato Simancas a personaggi leggendari come Pinocchio o Giona. Tuttavia, l’episodio ha anche generato una certa confusione sul comportamento delle balene. Alcuni hanno erroneamente ipotizzato che le megattere possano “divorare” un essere umano.

María José Pérez Álvarez, biologa marina presso l’Universidad de Chile e il Base Millennium Institute, ha voluto fare chiarezza. “Le megattere si nutrono di prede molto piccole come pesci e krill, e il loro esofago è troppo stretto per inghiottire un essere umano,” ha spiegato. Questi cetacei non hanno denti, ma utilizzano placche simili a spazzole per filtrare il cibo. “Non avrebbe nemmeno potuto morderlo,” ha precisato la biologa.