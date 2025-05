Lutto nel calcio, è morto Gadi Kinda: il centrocampista del Maccabi Haifa aveva solo 31 anni

Una tragica notizia ha colpito il mondo del calcio: Gadi Kinda, centrocampista del Maccabi Haifa, è deceduto all’età di 31 anni. Il giocatore israeliano stava affrontando una grave malattia, che lo aveva costretto a sottoporsi a cure ospedaliere negli ultimi mesi. La sua scomparsa è stata annunciata ufficialmente dal club israeliano attraverso un comunicato che ha espresso profondo dolore per la perdita.





“Il Maccabi Haifa Football Club è in lutto per la scomparsa del giocatore della squadra, Gadi Raphael Kinda, scomparso all’età di 31 anni. La famiglia del Maccabi Haifa si stringe forte attorno alla famiglia Kinda e prega affinché non conoscano altro dolore. Che la sua memoria sia benedetta”, si legge nella nota diffusa dal club.

Gadi Kinda, nato a Addis Abeba, in Etiopia, e cresciuto in Israele, lascia la moglie e due figlie piccole, che ora affrontano un dolore incolmabile. La notizia della sua morte ha generato una vasta ondata di cordoglio nel panorama calcistico internazionale. Numerosi club e organizzazioni sportive hanno inviato messaggi di vicinanza alla famiglia e agli amici del giocatore.

Durante la sua carriera, Kinda ha indossato la maglia della nazionale israeliana in dieci occasioni, segnando due reti. La sua ultima presenza internazionale risale a un’amichevole contro la Bielorussia nel giugno dello scorso anno. In ambito di club, aveva giocato per quattro stagioni nella Major League Soccer (MLS) con lo Sporting Kansas City, dove era diventato uno dei beniamini dei tifosi.

La MLS ha ricordato Kinda attraverso un messaggio ufficiale: “La Major League Soccer è in lutto per la scomparsa dell’ex centrocampista dello Sporting Kansas City, Gadi Kinda, all’età di 31 anni. Durante le sue quattro stagioni con i Kansas City, dal 2020 al 2023, Gadi è stato uno dei preferiti dai tifosi per il suo straordinario gioco in campo, la sua passione per lo sport e il suo spirito gentile e generoso verso tutti coloro che lo circondavano. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Gadi, agli amici, ai tifosi e a tutti coloro che lavorano per lo Sporting Kansas City”.

La carriera di Gadi Kinda è stata segnata da successi sia in patria che all’estero. Nel campionato israeliano, aveva vestito le maglie del Beitar Gerusalemme e del Maccabi Haifa, contribuendo con le sue prestazioni ad importanti traguardi per le squadre. La sua ultima apparizione in campo risale al 29 marzo scorso, quando giocò per pochi minuti contro l’Apoel Haifa. Successivamente, a causa delle sue condizioni di salute, non fu più in grado di partecipare alle partite.

In estate, nonostante le difficoltà fisiche, Kinda aveva preso parte alla doppia sfida dei preliminari di Conference League contro il Sabah, dimostrando ancora una volta il suo impegno e la sua dedizione al calcio. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme non solo per il calcio israeliano ma anche per quello internazionale.

Anche il presidente del Maccabi Haifa ha voluto esprimere il proprio dolore attraverso i canali social del club: “Gadi era un esempio di forza e coraggio. Ha affrontato la vita con determinazione e non si è mai arreso. Il suo ricordo rimarrà sempre con noi”.

La morte di Kinda arriva pochi giorni dopo un’altra tragica notizia nel mondo del calcio: la scomparsa di Oliviero Garlini, ex attaccante di Inter, Atalanta e Lazio, deceduto a 68 anni dopo una lunga malattia.

L’eredità lasciata da Gadi Kinda va oltre il campo da gioco. I suoi colleghi e tifosi lo ricordano come una persona dal cuore gentile e dalla grande passione per il calcio. La sua storia personale, iniziata in Etiopia e proseguita in Israele e negli Stati Uniti, rappresenta un esempio di determinazione e amore per lo sport.

Il mondo del calcio si stringe attorno alla famiglia di Kinda, ricordando il suo talento e il suo spirito combattivo. Che la sua memoria sia benedetta.