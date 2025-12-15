Lutto nel governo: è morto il fratello del ministro Nordio, un colpo per l’esecutivo





Una notizia di profonda rilevanza scuote il governo Meloni e la comunità forense trevigiana. Roberto Nordio, stimato avvocato e figura di spicco per la città di Treviso, è deceduto oggi, 15 dicembre, a seguito di una breve malattia. Aveva 82 anni ed era fratello di Carlo Nordio, Ministro della Giustizia del governo presieduto da Giorgia Meloni. La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione e partecipazione emotiva tra colleghi, amici e conoscenti.





Roberto Nordio non era solo un professionista di elevata competenza, ma anche un volto noto e rispettato nel suo ambito, una di quelle figure che, nel tempo, assumono il ruolo di veri e propri punti di riferimento. Numerosi, nelle ultime ore, stanno ricordando non solo il suo contributo pubblico, ma anche il profilo umano di un uomo descritto come discreto, appassionato e profondamente legato alla sua famiglia.

Nel panorama giuridico trevigiano, il nome di Roberto Nordio era sinonimo di autorevolezza e tradizione. Era considerato un legale di grande prestigio e ricopriva la carica di Presidente Emerito della Camera Penale di Treviso, organismo che nel 1987 aveva contribuito a fondare insieme ai colleghi Giacomo Caldarti, Piero Barolo, Piero Gritti, Mara Zanotto, Arturo Salvatore Capoccia e Guido Sorbara.

Fu tra i firmatari dell’atto costitutivo e guidò la Camera Penale per oltre un decennio, lasciando un’impronta significativa nella vita dell’associazione e nella storia dell’avvocatura locale. Nel corso della sua lunga carriera, ha ricoperto anche l’incarico di Presidente del Lions Club di Treviso, a testimonianza di un impegno costante non solo nelle aule di tribunale, ma anche nel tessuto sociale e culturale della città.

In queste ore, si moltiplicano i messaggi di vicinanza e le testimonianze di affetto per la scomparsa di Roberto Nordio. Dal foro trevigiano giungono parole cariche di stima e dolore. In una nota ufficiale, la Camera Penale Trevigiana “Guido Sorbara” ha voluto ricordarlo con toni solenni e commossi.

La Camera Penale Trevigiana “Guido Sorbara”, con profonda commozione, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa improvvisa dell’Avvocato Roberto Nordio, Presidente Emerito e firmatario del suo Atto costitutivo, Insigne Collega e Maestro. L’organismo partecipa al dolore dei familiari. Tali parole testimoniano un rispetto unanime, maturato nel corso di decenni di attività, e delineano l’immagine di un professionista capace di lasciare un’impronta significativa in coloro che hanno avuto l’onore di incontrarlo.

La scomparsa dell’Avvocato Nordio ha generato profondo cordoglio anche all’interno del governo Meloni, toccando uno dei ministri di maggiore rilievo dell’esecutivo. Questo evento ricorda, ancora una volta, come dietro ogni incarico pubblico si celino famiglie, affetti e storie personali.

Nel contesto politico e giudiziario, la figura di Roberto Nordio viene oggi riletta anche alla luce del ruolo del fratello Carlo. Pur avendo percorso strade professionali distinte, i due fratelli sono uniti da una comune vocazione per il diritto, radicata nella loro famiglia.



