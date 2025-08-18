Lutto nel mondo dello spettacolo, scompare Fabiana Manna: cerimonia a Fuorigrotta





Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo a Napoli. La prematura scomparsa di Fabiana Manna, stimata professionista e figura di riferimento del Teatro Palapartenope, è stata annunciata dalla famiglia e dallo staff del teatro. La notizia ha generato un’ondata di commozione e cordoglio tra amici, colleghi e artisti che negli anni hanno collaborato con lei. Gli uffici del teatro rimarranno chiusi per la giornata odierna “in segno di rispetto”, come comunicato ufficialmente.





I funerali di Fabiana Manna si svolgeranno oggi, lunedì 18 agosto, alle ore 17 presso la Parrocchia di San Giuseppe Confessore, situata in via Antonio Beccadelli 96, nel quartiere Fuorigrotta, a pochi passi dal Teatro Palapartenope. Il luogo scelto per l’ultimo saluto sottolinea il legame profondo che la donna aveva con la realtà teatrale partenopea.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove amici, conoscenti e artisti hanno espresso il loro dolore e condiviso messaggi di affetto. Tra questi, lo staff di Veragency, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi e spettacoli, ha scritto un commovente messaggio: “Tutto lo staff di Veragency si stringe al dolore della famiglia Manna per la perdita dell’amata Fabiana. Vivrà in noi il ricordo della persona straordinaria che era. Buon viaggio FaBy, che la terra ti sia lieve.”

Anche Alessandro Musto, noto per il suo impegno nel mondo dello spettacolo, ha voluto ricordare Fabiana Manna con parole cariche di emozione: “Con lei e con l’infaticabile papà Gennaro abbiamo condiviso un lungo percorso, iniziato nel 2011 con gli spettacoli per ragazzi e arrivato a riempire di entusiasmo e pubblico il Palapartenope, fino alle grandi produzioni come la prima mondiale del Winx Club Musical Show, che registrò il sold out. Fabiana non è stata solo una collega, ma un’amica, una professionista instancabile, capace di dare tutta sé stessa alla promozione della cultura e del teatro nel Sud Italia. La ricorderò per la sua sincerità, la sua disponibilità, la sua passione autentica. Voglio ricordarla così: con il suo teatro pieno, con le urla e gli applausi di milioni di persone che, grazie al suo lavoro e alla sua passione, hanno sempre trovato emozioni nuove, autentiche e indimenticabili.”

La carriera di Fabiana Manna è stata caratterizzata da un impegno costante nel promuovere la cultura teatrale nel Sud Italia. Con dedizione e professionalità, ha contribuito a portare sul palco del Palapartenope spettacoli di grande successo, coinvolgendo un pubblico ampio e variegato. Tra le produzioni più memorabili si annovera il “Winx Club Musical Show”, evento che ha riscosso enorme successo registrando il tutto esaurito.

Il ricordo di Fabiana Manna non si limita al suo lavoro: chi l’ha conosciuta la descrive come una persona autentica e generosa, sempre pronta a mettersi a disposizione degli altri. La sua passione per il teatro e la cultura ha lasciato un segno indelebile nella comunità artistica partenopea.

La perdita di una figura così importante rappresenta un momento difficile per il Teatro Palapartenope, che negli anni ha saputo distinguersi come uno dei principali punti di riferimento per lo spettacolo a Napoli e nel Sud Italia. L’impegno e la visione di Fabiana Manna hanno contribuito in modo significativo alla crescita del teatro e alla sua capacità di attrarre grandi produzioni.



