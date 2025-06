Lutto per il rapper Fedez: è venuta a mancare la nonna Luciana Violini, figura molto amata e spesso presente sui social. Aveva 94 anni

La nonna del rapper Fedez, Luciana Violini, è scomparsa all’età di 94 anni. La notizia è stata resa pubblica dallo stesso artista, il cui vero nome è Federico Lucia, attraverso un post su Instagram. Nel messaggio, accompagnato da una serie di foto ricordo, ha scritto: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto. La tua famiglia.” Un saluto affettuoso che ha commosso i numerosi fan del cantante.





Luciana Violini, nota anche come “nonna Ciana”, era una presenza costante nella vita di Fedez, sia nel privato che nei momenti condivisi con il pubblico. Sul suo profilo Instagram, il rapper ha spesso pubblicato immagini e video con la nonna, mostrando il forte legame che li univa. In una delle storie pubblicate dopo l’annuncio, Fedez ha condiviso una foto di lei mentre leggeva le carte, accompagnandola con il commento: “Ciao nonna Ciana.”

La scomparsa di Luciana Violini lascia un vuoto significativo nella famiglia Lucia, come testimoniano le parole del cantante. Nonna Luciana era conosciuta anche dai fan del rapper grazie alla docu-serie “The Ferragnez”, dove aveva fatto alcune apparizioni. Durante uno degli episodi, aveva predetto il secondo posto di Fedez al Festival di Sanremo, dove aveva partecipato insieme a Francesca Michielin. La scena in cui lei, emozionata davanti alla tv, esprimeva il suo orgoglio per il nipote è rimasta impressa nella memoria di molti spettatori.

Oltre ad essere una figura amata in famiglia, Luciana Violini era attiva anche sui social media. Sul suo profilo Instagram, si definiva “nonna imprenditrice digitale” e condivideva momenti della sua vita, tra cui foto con i pronipoti Leone e Vittoria, figli di Fedez e della moglie Chiara Ferragni. Il suo ultimo post risale al 2022, quando aveva celebrato i suoi 91 anni.

Il legame tra Fedez e la nonna era particolarmente profondo. In diverse occasioni, l’artista aveva parlato del supporto ricevuto da lei nei momenti difficili. Conosciuta anche per la sua passione per i tarocchi, nonna Luciana era spesso consultata dal nipote per aiutarlo a gestire l’ansia.

Nel 2022, Luciana Violini aveva affrontato un momento delicato dopo una caduta che le aveva causato la frattura del femore. L’operazione si era conclusa con successo e il rapper aveva condiviso la sua gioia sui social scrivendo: “Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci hai fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna! Sono contento che sia andato tutto bene.”

La notizia della sua morte ha suscitato numerose reazioni sui social, dove i fan di Fedez hanno espresso vicinanza e affetto per il dolore che sta attraversando la famiglia. Questa perdita rappresenta un momento di grande tristezza per l’artista, che ha sempre mostrato con orgoglio il rapporto speciale con sua nonna.