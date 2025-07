Lutto per la scomparsa della professoressa Francesca Crispo, docente dell’Università Luigi Vanvitelli. I funerali si svolgeranno domani a Santa Maria Capua Vetere

Grave perdita per il mondo accademico di Maddaloni e dell’intera provincia di Caserta: si è spenta all’età di 47 anni la professoressa Francesca Crispo, docente ordinaria di matematica e fisica presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. La docente, molto stimata nell’ambiente universitario, è deceduta dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Lascia il marito Francesco e una figlia di 9 anni.





La notizia della scomparsa della professoressa ha colpito profondamente la comunità locale e accademica, che si è unita nel dolore per questa perdita prematura. I funerali si terranno domani, mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 10:30 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Santa Maria Capua Vetere.

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio giunti in queste ore da amici, colleghi e studenti che hanno avuto il privilegio di conoscere la professoressa Crispo. In molti hanno voluto ricordare il suo impegno professionale e umano, sottolineando l’importanza che ha avuto nella vita di chiunque abbia incrociato il suo cammino.

Uno dei messaggi più toccanti è stato condiviso sui social network: “Francesca Crispo, figlia nostra! Angelo dalla terra al Cielo. Sei stata amata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Anche tu ci hai amati tutti, senza alcun pregiudizio. Sei stata il nostro orgoglio, la nostra luce. E tu continuerai a brillare per noi. Mammina esemplare, mancherai a vita, alla nostra unica nipotina. Proteggila nei sentieri del Paradiso, accanto alla Madre Celeste. Amen”.

Anche gli studenti dell’associazione “Noi Vanvitelli” hanno espresso il loro dolore con un messaggio pubblico: “Oggi, 1° luglio 2025, è venuta a mancare la professoressa Francesca Crispo. L’associazione Noi Vanvitelli si stringe nel dolore alla famiglia nel ricordo di tanti momenti vissuti insieme. L’ultimo saluto alla prof.ssa Crispo si terrà domani 02/07/2025 alle ore 10:30 presso la chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Santa Maria Capua Vetere”.

La professoressa Francesca Crispo era nota non solo per le sue competenze accademiche ma anche per il suo carattere gentile e la sua dedizione nei confronti degli studenti. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove ha lavorato con passione e professionalità per molti anni.

Il lutto ha coinvolto non solo l’ambiente universitario ma anche l’intera comunità di Maddaloni, dove la docente era molto conosciuta e apprezzata. In questo momento di dolore, parenti, amici e colleghi si sono stretti attorno alla famiglia della professoressa per offrire sostegno e conforto.

I funerali della professoressa Crispo rappresenteranno un’occasione per l’intera comunità di rendere omaggio a una donna che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La cerimonia si svolgerà domani mattina nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Santa Maria Capua Vetere, dove si prevede una grande partecipazione da parte di colleghi, studenti e cittadini.

La prematura scomparsa di Francesca Crispo lascia un vuoto difficile da colmare, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso le persone che l’hanno amata e apprezzata durante la sua vita.