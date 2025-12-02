Lutto per Susy Fuccillo, ex Amici: il marito Salvatore è morto in circostanze drammatiche





Una tragedia ha colpito Susy Fuccillo, conosciuta dal pubblico di Amici di Maria De Filippi per la sua carriera di ballerina. Nella notte tra domenica 1 e lunedì 2 dicembre, il marito Salvatore Raciti, di 41 anni, è deceduto a causa di un malore improvviso mentre si trovava nel giardino della loro abitazione a Catania, nella zona della Plaia.





Secondo quanto riportato dai quotidiani locali siciliani, Raciti stava trascorrendo la serata con alcuni amici, impegnato a sistemare le decorazioni natalizie all’esterno della casa, quando ha avvertito un malore. Gli amici presenti hanno immediatamente cercato di soccorrerlo, contattando il numero di emergenza 112. Tuttavia, di fronte ai tempi di attesa per l’arrivo dell’ambulanza, uno di loro ha deciso di caricarlo in auto per portarlo al pronto soccorso più vicino.

La corsa verso l’ospedale si è diretta verso il Garibaldi Nesima, una struttura che, sebbene sia dedicata alle emergenze ostetriche, è stata scelta in preda alla disperazione. All’ingresso dell’ospedale, l’auto è stata intercettata dall’ambulanza del 118, ma nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, ogni tentativo di salvare la vita di Raciti è stato vano.

Attualmente, resta da stabilire se il decesso sia avvenuto durante il trasporto verso l’ospedale o dopo l’arrivo dei sanitari. La procura di Catania ha disposto il sequestro della salma, e nelle prossime ore, tra giovedì e venerdì, dovrebbe conferire l’incarico per l’esame autoptico al medico legale. Il corpo di Salvatore si trova attualmente nell’obitorio del Policlinico di via Santa Sofia. Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti sia nella villa di viale Kennedy che in ospedale per effettuare i rilievi di rito. Dalle prime indagini non sono emersi elementi che possano far ipotizzare cause diverse da quelle naturali.

Salvatore Raciti lascia la moglie Susy e tre figlie: Cristina, Giordana e la piccola Costanza, nata solo pochi mesi fa. La famiglia, che fino a poco tempo fa condivideva sui social momenti di serenità quotidiana, è ora distrutta dal dolore. Susy Fuccillo, che aveva costruito con il marito una vita lontana dai riflettori, si trova ora a dover affrontare una perdita devastante.

La notizia della morte di Raciti ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà nella comunità, che si era unita per sostenere la famiglia durante questo difficile momento. La storia di Susy e Salvatore è stata seguita con affetto dai fan, che avevano visto nella coppia un esempio di amore e dedizione. La loro vita familiare, caratterizzata da momenti felici e dalla gioia di crescere insieme le loro figlie, è stata bruscamente interrotta da questo tragico evento.

La comunità di Catania si stringe attorno a Susy e alle sue bambine, offrendo supporto e conforto in questo momento di grande dolore. La scomparsa di Salvatore Raciti rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia, ma per tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano. La memoria di un padre e di un marito devoto rimarrà viva nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.



