Luxuria tenta di incastrare Vannacci in diretta, ma lui la mette al suo posto con una lezione impeccabile





“Io sono il primo degli individui non conformi e ne sono orgoglioso!”





Scambio di opinioni tra il Generale Roberto Vannacci e Vladimiro Guadagno, noto come Luxuria, nel programma televisivo condotto da Paolo Del Debbio.

Il Generale Vannacci ha risposto con vigore al videomessaggio di Vladimir Luxuria riguardante l’omosessualità e la non conformità.

Il Generale Vannacci in risposta al videomessaggio di Vladimir Luxuria sul tema dell’omosessualità e dell’anormalità pic.twitter.com/8wvuVmEiCD — DC News (@DNews10443) November 7, 2025

Quindi prosegue spiegando al meglio a cosa si riferisce quando si parla di “anormalità” (VIDEO)

“Sono gli omosessuali a definirsi anormali”. Il Generale Vannacci a #drittoerovescio pic.twitter.com/t0YIrFoSq4 — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 6, 2025



