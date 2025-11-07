Luxuria tenta di incastrare Vannacci in diretta, ma lui la mette al suo posto con una lezione impeccabile

“Io sono il primo degli individui non conformi e ne sono orgoglioso!”
Scambio di opinioni tra il Generale Roberto Vannacci e Vladimiro Guadagno, noto come Luxuria, nel programma televisivo condotto da Paolo Del Debbio.
Il Generale Vannacci ha risposto con vigore al videomessaggio di Vladimir Luxuria riguardante l’omosessualità e la non conformità.
Il Generale Vannacci in risposta al videomessaggio di Vladimir Luxuria sul tema dell’omosessualità e dell’anormalità pic.twitter.com/8wvuVmEiCD
— DC News (@DNews10443) November 7, 2025
Quindi prosegue spiegando al meglio a cosa si riferisce quando si parla di “anormalità” (VIDEO)
“Sono gli omosessuali a definirsi anormali”.
Il Generale Vannacci a #drittoerovescio pic.twitter.com/t0YIrFoSq4
— Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 6, 2025
