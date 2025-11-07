​​


FacebookWhatsApp

Luxuria tenta di incastrare Vannacci in diretta, ma lui la mette al suo posto con una lezione impeccabile

Emanuela B.
07/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


“Io sono il primo degli individui non conformi e ne sono orgoglioso!”



Scambio di opinioni tra il Generale Roberto Vannacci e Vladimiro Guadagno, noto come Luxuria, nel programma televisivo condotto da Paolo Del Debbio.

Il Generale Vannacci ha risposto con vigore al videomessaggio di Vladimir Luxuria riguardante l’omosessualità e la non conformità.

Quindi prosegue spiegando al meglio a cosa si riferisce quando si parla di “anormalità” (VIDEO)



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti