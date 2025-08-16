Madonna sceglie di nuovo l’Italia per il compleanno: sarà in Toscana per i 67 anni e il Palio di Siena





La popstar Madonna, nota per la sua passione per l’Italia, ha scelto ancora una volta il Bel Paese per festeggiare il suo compleanno. Dopo aver celebrato in Puglia, Sicilia e Pompei negli anni precedenti, quest’anno l’artista ha deciso di trascorrere questa occasione speciale in Toscana. Il programma prevede una visita alla città di Firenze e la partecipazione al famoso Palio di Siena, seguita da una festa esclusiva.





Nei giorni precedenti al suo compleanno, Madonna è stata avvistata a Firenze, dove ha passeggiato tra le strade ricche di storia e arte. La città, che la cantante conosce bene per averla visitata già in passato, ha offerto lo scenario perfetto per iniziare i festeggiamenti. Alcuni video della sua visita sono già apparsi sui social media, mostrando la popstar insieme ad amici mentre esplora le bellezze artistiche fiorentine.

Il momento clou del soggiorno toscano di Madonna sarà il Palio di Siena, uno degli eventi più antichi e affascinanti d’Italia. Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, la cantante assisterà alla competizione da una posizione privilegiata: il Palazzo Pannocchieschi d’Elci, situato direttamente sulla Piazza del Campo. Questo storico edificio, risalente al Duecento, conserva il suo carattere medioevale con bifore, trifore e merlature guelfe. La terrazza del palazzo offre una vista eccezionale sulla “mossa”, il punto da cui partono i cavalli delle dieci Contrade.



Il Palazzo Pannocchieschi d’Elci è inoltre rinomato per il suo salone neoclassico, decorato con busti marmorei e opere d’arte di grande valore. Tra queste, spiccano una tavola raffigurante la Madonna con il Bambino tra San Giovannino e Santa Barbara e una tela che ritrae il Profeta Elia, entrambe realizzate da Daniele Ricciarelli da Volterra.

Dopo aver assistito al Palio, Madonna proseguirà i festeggiamenti presso il Grand Hotel Continental, un esclusivo albergo a cinque stelle situato nel cuore di Siena, in via Banchi di Sopra. La struttura si trova vicino alla storica sede della Banca Monte dei Paschi di Siena, Rocca Salimbeni. Si vocifera che tra gli ospiti del festeggiamento ci sarà anche Sting, amico della cantante e residente in Toscana da anni nella tenuta Il Palagio a Figline Valdarno.

Lo scorso anno, Madonna aveva celebrato il suo compleanno a Pompei, visitando alcune delle attrazioni più note degli scavi archeologici, come la domus del Menandro e quella dei Ceii. Durante quella visita, aveva anche donato 200 mila euro a un progetto artistico dedicato ai giovani intitolato “Sogni di volare”. Anche se al momento non sono ancora disponibili foto o video ufficiali del soggiorno toscano della cantante, l’attesa per nuovi aggiornamenti è alta.

La scelta dell’Italia come meta per celebrare il suo compleanno sottolinea ancora una volta il forte legame di Madonna con il paese, che non solo rappresenta una fonte d’ispirazione culturale e artistica per lei, ma è anche parte delle sue radici familiari. Questa connessione si riflette nella sua continua esplorazione delle tradizioni italiane e nella sua presenza in eventi iconici come il Palio di Siena.



