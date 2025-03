Madre e figlia attaccate da un cane a Ceprano: il padre interviene e abbatte l’animale con un colpo di fucile

Oggi, 6 marzo 2025, intorno alle 15:40, un episodio drammatico si è verificato a Ceprano, in provincia di Frosinone. Una madre di 54 anni e sua figlia di 19 anni sono state aggredite da un cane all’interno della loro proprietà, in via Colle Arena. L’intervento tempestivo del padre ha evitato ulteriori conseguenze, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza degli animali domestici e delle persone.





Secondo la ricostruzione fornita dai carabinieri della locale stazione, diretti dal capitano Bartolo Taglietti, la madre ha tentato di difendere la figlia dall’attacco di un pastore maremmano. Durante il tentativo di soccorrere la giovane, la donna ha subito ferite agli arti superiori e inferiori. Le urla disperate delle due donne hanno attirato l’attenzione del marito, che è accorso per prestare aiuto.

In una situazione di emergenza, il padre ha preso un fucile e ha sparato un colpo al cane, uccidendolo sul colpo. Questo gesto estremo è stato motivato dalla necessità di proteggere le sue familiari da ulteriori aggressioni. La prontezza di riflessi del padre ha probabilmente evitato che le ferite subite dalla madre e dalla figlia fossero più gravi.

Immediatamente dopo l’incidente, il personale del 118 è intervenuto per prestare soccorso. La ragazza, che ha riportato ferite meno gravi, è stata medicata sul posto. Tuttavia, le condizioni della madre hanno richiesto un intervento più serio. Per questo motivo, è stata elitrasportata all’ospedale Tor Vergata di Roma in codice verde, un protocollo che indica che le sue condizioni non erano critiche, ma necessitavano comunque di attenzione medica.

L’aggressione ha suscitato una serie di reazioni tra i residenti di Ceprano, che si sono detti scioccati dall’accaduto. Molti si sono chiesti come sia stato possibile che un cane, normalmente considerato un animale domestico, abbia aggredito in modo così violento una madre e una figlia all’interno della loro proprietà. Questo evento solleva interrogativi sulla responsabilità dei proprietari di animali e sulla necessità di misure di sicurezza adeguate per prevenire simili incidenti in futuro.

Le autorità locali sono ora chiamate a riflettere su come gestire la questione della sicurezza degli animali domestici. È fondamentale che i proprietari di cani siano consapevoli delle potenziali reazioni imprevedibili dei loro animali, specialmente in situazioni di stress o paura. Inoltre, è importante che esistano protocolli chiari per la gestione degli animali che mostrano comportamenti aggressivi.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle persone in relazione agli animali domestici. In passato, ci sono stati altri incidenti simili, che hanno portato a discussioni su come garantire la sicurezza sia degli esseri umani che degli animali. È essenziale che le comunità si uniscano per affrontare queste problematiche e lavorare insieme per trovare soluzioni efficaci.