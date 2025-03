Madre spaccia droga con il bambino in braccio: operazione a Torre Annunziata, numerosi arresti

Una donna è stata ripresa mentre si avvicina a un’automobile per scambiare droga con denaro, ma con una particolare e inquietante differenza: nella sua braccia tiene un neonato. Questo episodio è emerso nel contesto di un’inchiesta che ha portato a un maxiblitz da parte dei carabinieri, avvenuto questa mattina, 6 marzo, che ha visto decine di arresti nelle aree vesuviane, stabiese e nel Salernitano.





L’operazione è stata coordinata dai carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata, che hanno eseguito misure cautelari emesse dal Tribunale locale. Per l’operazione sono stati mobilitati oltre 200 militari, impegnati a eseguire arresti e perquisizioni in diverse località. Gli indagati, provenienti principalmente da Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Lettere, Eboli e Salerno, sono accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

Il video che ha suscitato particolare indignazione è stato acquisito dagli inquirenti e mostra la donna mentre compie l’illecito scambio, un’immagine che ha colpito per la sua gravità. La presenza del neonato durante l’atto di vendita della droga ha sollevato interrogativi etici e legali, evidenziando la vulnerabilità dei minori in contesti di criminalità.

L’operazione di oggi è il risultato di un lavoro investigativo approfondito, che ha permesso di raccogliere prove sufficienti per procedere con gli arresti. Le indagini si sono concentrate su una rete di spaccio attiva nella zona, nota per il suo legame con il traffico di droga. Le autorità hanno sottolineato l’importanza di fermare queste attività illecite, soprattutto quando coinvolgono famiglie e minori.

I carabinieri hanno dichiarato che l’operazione mira non solo a reprimere il traffico di droga, ma anche a proteggere i più vulnerabili, come i bambini, spesso coinvolti in situazioni di degrado e illegalità. L’immagine di una madre che vende droga con il figlio in braccio ha sollevato un’ondata di indignazione tra i cittadini e ha messo in luce la necessità di interventi sociali mirati per affrontare le cause profonde del problema.

Le autorità locali hanno espresso preoccupazione per il crescente fenomeno della criminalità organizzata nella regione, che sta influenzando negativamente la vita delle comunità. Il coinvolgimento di famiglie in attività di spaccio è un segnale allarmante che richiede una risposta coordinata da parte delle istituzioni.

In questo contesto, il sindaco di Torre Annunziata ha rilasciato una dichiarazione in cui sottolinea l’importanza della sicurezza e del benessere dei cittadini. Ha affermato che l’amministrazione comunale sta collaborando con le forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro e per supportare iniziative che possano prevenire il coinvolgimento dei giovani e delle famiglie nel crimine.

Questo blitz rappresenta un passo significativo nella lotta contro il traffico di droga nella regione, ma evidenzia anche la complessità della situazione. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a lavorare per smantellare le reti di spaccio, mentre le autorità locali si impegnano a fornire supporto alle famiglie in difficoltà.