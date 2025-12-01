Maestra Cinzia colpita da un malore mentre era in casa: muore in ospedale a 56 anni





La comunità di Lentiai è in lutto per la scomparsa di Cinzia Pison, una maestra elementare di 56 anni, che ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione di generazioni di bambini. La notizia del suo decesso, avvenuto sabato mattina all’ospedale San Martino di Belluno, ha colto di sorpresa familiari, amici e colleghi, che la ricordano come una figura di riferimento nel mondo della scuola e nella comunità locale.





La tragedia si è consumata rapidamente. Cinzia stava svolgendo alcune faccende domestiche quando, intorno alle 11:30, ha accusato un malore improvviso. I suoi tre figli, resosi conto della gravità della situazione, hanno subito contattato il numero di emergenza 118. L’ambulanza è giunta tempestivamente, trasportando la donna d’urgenza all’ospedale di Belluno. Nonostante gli sforzi dei medici per stabilizzare le sue condizioni, Cinzia è purtroppo deceduta poco dopo il suo arrivo. Per determinare le cause esatte del decesso, è stata disposta un’autopsia.

Cinzia Pison era molto apprezzata per il suo approccio all’insegnamento, caratterizzato da entusiasmo e creatività. Era nota per la sua capacità di coinvolgere gli alunni con decisione e dolcezza, creando un ambiente accogliente e stimolante. La sua sensibilità e il suo impegno hanno lasciato un segno indelebile nella scuola e tra le famiglie di Lentiai.

In queste ore, la comunità si è mobilitata per esprimere il proprio cordoglio. Numerosi messaggi di vicinanza e affetto sono giunti da colleghi, ex studenti e genitori, tutti uniti nel ricordare Cinzia come una maestra appassionata e attenta. Molti sottolineano come fosse in grado di far sentire ogni bambino accolto e valorizzato, contribuendo in modo significativo alla loro crescita personale e formativa.

Anche sui social media, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Cinzia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa. I messaggi di affetto e le testimonianze di chi l’ha conosciuta si moltiplicano, evidenziando l’impatto positivo che ha avuto su tanti bambini e famiglie. La sua dedizione all’insegnamento e il calore umano che trasmetteva non saranno dimenticati.

La scomparsa di Cinzia Pison rappresenta una grande perdita non solo per la sua famiglia, ma anche per l’intera comunità di Lentiai, che ha visto in lei un modello di insegnante e una persona di valore. La sua eredità vivrà nei ricordi di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di apprendere da lei.

In un momento così difficile, i pensieri e le preghiere della comunità vanno alla sua famiglia, che ora deve affrontare questa dolorosa realtà. La scuola, che ha beneficiato della sua presenza e della sua passione, si prepara a commemorare la sua vita e il suo contributo, onorando la memoria di una maestra che ha dato tanto ai suoi alunni.



