Malore in diretta, la ministra svedese della Salute sviene sul palco durante una conferenza





La nuova ministra della Salute svedese, Elisabet Lann, ha avuto un malore improvviso durante la conferenza stampa che segnava l’avvio ufficiale del suo mandato. L’episodio è avvenuto mentre la politica stava illustrando i punti chiave del proprio programma, focalizzato sulle criticità del sistema sanitario nazionale. Il collasso ha interrotto bruscamente l’evento e ha generato forte preoccupazione tra i presenti in sala, compreso il personale dello staff che è immediatamente intervenuto per soccorrerla.





Prima di perdere conoscenza, Lann aveva posto l’accento sui problemi più urgenti della sanità svedese, in particolare i tempi di attesa ritenuti eccessivamente lunghi per l’accesso alle cure. La ministra aveva dichiarato che la sua priorità sarà quella di garantire un sistema più equo e funzionale, riducendo le disparità e rendendo più efficiente l’assistenza. In merito a questo aspetto aveva sottolineato: “È inaccettabile che molti cittadini debbano attendere troppo a lungo per ricevere cure mediche”.

Il discorso, volto a rassicurare l’opinione pubblica sul ruolo attivo del governo nella gestione del settore sanitario, si è interrotto improvvisamente quando la ministra si è accasciata al suolo. La scena ha suscitato momenti di forte tensione tra giornalisti e funzionari presenti, che hanno assistito con apprensione al malore. Fortunatamente, i soccorsi tempestivi hanno permesso di stabilizzare la situazione in pochi minuti.

Dopo essere stata assistita, Lann ha ripreso conoscenza e ha cercato di tranquillizzare i presenti, minimizzando l’accaduto. Con voce affaticata ha spiegato che si era trattato di un episodio di natura passeggera, dovuto a un calo glicemico. La ministra ha voluto chiarire personalmente la sua condizione, ribadendo di sentirsi in grado di proseguire con il proprio incarico senza alcuna modifica ai piani già annunciati.

Il malore arriva in un momento particolarmente delicato per il sistema sanitario svedese, che negli ultimi anni è stato al centro di critiche per l’eccessiva burocrazia e i ritardi nelle prestazioni. Durante l’intervento interrotto, la ministra aveva infatti evidenziato la necessità di un controllo governativo più stringente sul settore e aveva annunciato l’intenzione di introdurre nuove riforme per ridurre le liste di attesa.

Secondo quanto riferito dallo staff, le condizioni di Elisabet Lann non destano preoccupazioni e l’episodio non avrà ripercussioni sulla sua attività istituzionale. La ministra ha confermato la propria determinazione a portare avanti le misure necessarie per migliorare la sanità pubblica, ribadendo l’impegno verso i cittadini.

Il suo programma politico prevede un piano di riorganizzazione dei servizi sanitari, con particolare attenzione alla riduzione delle attese per visite specialistiche e interventi. Un obiettivo ambizioso che, secondo le sue dichiarazioni, sarà perseguito senza rallentamenti nonostante il malore.



