Mamma e bimbi morti in vacanza, padre in gravi condizioni: si indaga su disinfestazione in un hotel in Turchia

Una vacanza in famiglia si è trasformata in un incubo a Istanbul, dove una giovane madre e i suoi due figli, di 3 e 6 anni, sono morti a causa di un presunto avvelenamento. Il padre, gravemente colpito, è attualmente ricoverato in condizioni critiche. Secondo le prime indagini, l’incidente sarebbe avvenuto all’interno dell’hotel dove la famiglia alloggiava, a seguito di una disinfestazione della struttura.





La famiglia, originaria della Germania, era arrivata a Istanbul per trascorrere una settimana con i parenti. Alloggiavano in un hotel situato nel quartiere di Fatih. I primi a manifestare sintomi di malessere sono stati i bambini, seguiti dalla madre. Nonostante avessero cercato assistenza medica autonomamente, il loro stato di salute non sembrava allarmante e furono dimessi dopo alcune ore, con una diagnosi di sospetta intossicazione alimentare.

Tuttavia, durante la notte successiva, le condizioni della famiglia sono peggiorate drasticamente. Nonostante il rapido trasferimento in ospedale, madre e figli sono deceduti tra il 12 e il 13 settembre. Il padre, invece, è rimasto in rianimazione, intubato e in condizioni critiche.

Inizialmente, si era ipotizzato che il malessere fosse causato da cibo contaminato, poiché la famiglia aveva consumato pasti in alcuni chioschi di street food la sera in cui hanno iniziato a sentirsi male. Dopo l’incidente, le autorità turche hanno effettuato quattro fermi di polizia per carenze igieniche, ma non sono state segnalate altre intossicazioni in città. Tuttavia, il malessere di altri tre turisti che alloggiavano nello stesso hotel ha sollevato l’attenzione delle autorità sulla struttura.

Le indagini hanno rivelato che alcune stanze al piano terra dell’hotel erano state trattate con pesticidi durante una recente disinfestazione, il che potrebbe aver causato l’avvelenamento letale. A seguito di queste scoperte, la polizia turca ha arrestato un dipendente dell’hotel e due addetti alla disinfestazione, portando il numero totale delle persone fermate a sette.

Le indagini continuano per chiarire le circostanze di quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno esaminando le camere dell’hotel e hanno prelevato campioni da coperte, federe e lenzuola, oltre a campioni dell’acqua in bottiglia fornita agli ospiti. Nel frattempo, l’hotel è stato evacuato e gli ospiti sono stati trasferiti in altre strutture. Fonti sanitarie locali hanno riferito che, fortunatamente, le condizioni generali degli altri turisti ricoverati stanno migliorando e non ci sono ulteriori casi segnalati.

La tragedia ha suscitato una forte reazione tra i turisti e le autorità locali, con molti che chiedono maggiore sicurezza e controlli nei luoghi di soggiorno. L’episodio ha anche riacceso il dibattito sulla sicurezza alimentare e sull’uso di pesticidi nelle strutture ricettive, evidenziando la necessità di normative più severe per proteggere i visitatori.

La famiglia, che aveva programmato una vacanza per riunirsi con i propri cari, si è trovata coinvolta in una situazione tragica che ha portato alla perdita di vite innocenti. Gli eventi recenti hanno messo in luce l’importanza di garantire la sicurezza degli ospiti negli hotel e la responsabilità delle strutture nel mantenere standard igienici adeguati.

Con le indagini ancora in corso, le autorità turche stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e di garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro. La comunità internazionale attende aggiornamenti su questa tragica vicenda, mentre le famiglie delle vittime cercano risposte e giustizia per la loro perdita.