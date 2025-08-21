Mangiano pizza e spritz a Civitanova, poi fuggono senza saldare il conto: il titolare le trova in un b&b





Un episodio insolito ha avuto luogo a Civitanova Marche, sul lungomare Piermanni, dove due turiste francesi hanno deciso di lasciare una pizzeria senza saldare il conto. La vicenda, che si è conclusa con il pagamento della somma dovuta, ha suscitato curiosità tra i residenti e i commercianti della zona.





Le due donne, arrivate senza prenotazione, si sono sedute al tavolo della pizzeria “Ai due re”, gestita da Michela Malatini, e hanno ordinato due pizze e diversi spritz. Dopo aver consumato il pasto, hanno scelto di uscire dall’uscita principale senza passare dalla cassa, lasciando un conto di 44 euro non pagato. L’apparente fuga sembrava essere riuscita, ma la titolare non ha tardato a intervenire.

Michela Malatini, intervistata da alcuni giornali locali, ha spiegato quanto accaduto: “Sono arrivate due ragazze, turiste francesi, senza prenotazione. Hanno mangiato due pizze e bevuto quattro o sei spritz. Poi, al momento di pagare il conto, si sono allontanate piano piano, passando dall’uscita principale.”

Grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nel locale, la ristoratrice ha potuto identificare chiaramente le due donne. Determinata a recuperare quanto dovuto, ha iniziato a cercarle attraverso un passaparola con colleghi e operatori turistici della zona. L’indagine ha portato alla scoperta che le turiste alloggiavano in una struttura ricettiva situata nella zona di Fontespina.

La titolare ha anche utilizzato i social media per ottenere ulteriori informazioni. “Avevo visto entrambe dalle immagini delle telecamere e ho capito dove erano dirette. Poi ho pubblicato un post su Facebook e, grazie ai commenti e alle segnalazioni, sono riuscita a rintracciarle,” ha aggiunto Malatini.

Dopo aver contattato i gestori del B&B dove soggiornavano le due donne e ottenuto il loro consenso, la mattina successiva la titolare si è recata presso la struttura per chiarire l’accaduto. Le turiste sono state trovate nella loro stanza mentre dormivano. “Ho chiesto spiegazioni e ho mostrato loro il video. Le due non hanno detto una parola, ma alla fine hanno saldato il conto,” ha raccontato la ristoratrice.

Il pagamento è avvenuto senza alcuna protesta o resistenza da parte delle turiste. Secondo Malatini, l’incontro si è svolto in modo tranquillo: “Sono state molto collaborative e mi hanno subito consegnato i soldi senza protestare minimamente. La questione non riguarda tanto i soldi, ma non ci piace essere presi in giro in questo modo.”

Questo episodio non è un caso isolato per la pizzeria “Ai due re”. Negli ultimi tempi, Michela Malatini ha dovuto affrontare situazioni simili con altri clienti. La titolare ha raccontato un altro episodio recente: “Nei giorni scorsi è arrivata una coppia di turisti che l’anno scorso aveva fatto la stessa cosa. Lui si è alzato dal tavolo e si è allontanato verso la spiaggia, mentre era al telefono con la compagna. Pensava probabilmente di non pagare, ma è stato raggiunto da un dipendente e alla fine ha saldato il conto.”

Grazie all’esperienza maturata nel settore e all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, Malatini riesce spesso a individuare chi tenta di lasciare il locale senza pagare. “Dopo tanti anni intuiamo chi ha intenzione di farlo,” ha concluso.



