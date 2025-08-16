Mara Venier in lacrime in diretta per Pippo Baudo: “Mi ha insegnato tutto”





La notizia della morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto, ha profondamente colpito la conduttrice Mara Venier, che ha espresso il suo dolore in un collegamento con l’edizione straordinaria del TG1. Durante l’intervista, la Venier ha ricordato Baudo non solo come un collega e mentore, ma anche come una figura centrale nella sua vita personale e professionale.





Visibilmente emozionata, la conduttrice ha dichiarato: “Questa notizia è stata per me devastante, non me l’aspettavo, anche se sapevo che non stava bene. Mi è sempre stato vicino, è stata una persona che ha fatto parte della mia vita.” La Venier ha sottolineato quanto Baudo sia stato importante nel suo percorso televisivo, definendolo un punto di riferimento sia dal punto di vista lavorativo che umano.

La conduttrice ha poi ricordato il periodo in cui prese il testimone da Baudo alla guida di “Domenica In”, un passaggio significativo nella sua carriera. Ha raccontato di aver ricevuto da lui preziosi consigli e insegnamenti che l’hanno aiutata a crescere professionalmente. “Gli devo molto come lavoro e consigli. Non ha mai avuto paura di niente, mi ha insegnato quello che so.”

Oltre al legame professionale, Mara Venier ha evidenziato l’importanza dell’amicizia che li univa, descrivendo Baudo come una persona libera e coraggiosa: “Di lui ho apprezzato il coraggio di dire sempre quello che pensava, era un uomo libero e lo è sempre stato.” La conduttrice ha anche menzionato il forte legame tra Baudo e il suo ex compagno Renzo Arbore, anch’egli profondamente colpito dalla perdita. “Anche Renzo è devastato, l’ho sentito poco fa. Eravamo molto uniti, solidali, tra noi c’era una profonda e vera amicizia.”

Durante il collegamento, l’emozione della Venier è stata evidente, tanto da interrompersi con la voce rotta: “Sto malissimo, scusate.” Il ricordo di Baudo ha evocato momenti significativi della sua vita e della sua carriera, lasciando trasparire quanto fosse forte il legame tra loro.

Pippo Baudo, figura storica della televisione italiana, è stato un pilastro per generazioni di conduttori e spettatori. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel panorama televisivo e nel cuore di chi lo ha conosciuto da vicino. Per Mara Venier, Baudo rappresentava molto più di un collega: era un amico, un mentore e una presenza costante nella sua vita.

La conduttrice ha concluso il suo intervento con parole cariche di gratitudine e ammirazione per l’uomo che le ha insegnato tanto: “Non ha mai avuto paura di niente, mi ha insegnato quello che so.” Un ricordo sincero e commovente che testimonia l’impatto profondo che Pippo Baudo ha avuto su chi lo circondava.

La morte di Pippo Baudo è stata accolta con tristezza da tutto il mondo dello spettacolo italiano. Le testimonianze di affetto e stima per lui continuano a susseguirsi, dimostrando quanto fosse amato e rispettato. Per Mara Venier, questa perdita rappresenta non solo la fine di una lunga amicizia, ma anche un momento di riflessione sull’importanza delle persone che hanno segnato il suo percorso umano e professionale.



