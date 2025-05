Mara Venier non lascia Domenica In: condurrà la storica 50esima edizione

La storica trasmissione Domenica In si prepara a celebrare un traguardo importante: i suoi cinquanta anni di programmazione. A guidare ancora una volta il popolare show sarà Mara Venier, che, contrariamente a quanto dichiarato in passato, resterà al timone anche per la prossima stagione. La notizia è stata riportata da Dagospia, che ha smentito le voci di un possibile addio della conduttrice.





La presenza di Mara Venier alla conduzione sembra essere stata confermata in virtù dell’importanza dell’anniversario e degli ottimi risultati in termini di ascolti. Infatti, la conduttrice veneziana, che ha già guidato il programma per sedici edizioni complessive, di cui sette consecutive, sarà ancora una volta il volto principale della trasmissione domenicale.

Nonostante le sue dichiarazioni passate, in cui aveva lasciato intendere di voler lasciare lo show, la prossima stagione vedrà ancora Mara Venier protagonista. Tuttavia, non si escludono possibili novità per la 50esima edizione. Tra le ipotesi al vaglio, si parla dell’inserimento di una figura di supporto accanto alla conduttrice, un elemento che potrebbe arricchire ulteriormente il cast e apportare un rinnovamento alla struttura del programma.

Di recente, Mara Venier ha partecipato come giudice allo show “Ne vedremo delle belle”, condotto da Carlo Conti. Durante la finale del programma, chiuso in anticipo rispetto alle previsioni, la conduttrice ha espresso il suo rammarico per la conclusione prematura: “Peccato sia l’ultima puntata perché adesso sta venendo fuori il peperoncino”. Un commento che riflette il suo dispiacere per la chiusura di uno show che sembrava avere ancora molto da offrire.

Un altro tema su cui Mara Venier si è espressa recentemente è stato il trasferimento del programma “Che Tempo Che Fa” dalla Rai al canale Nove. Durante un intervento al Salone del Libro, la conduttrice ha dichiarato: “Mi dispiace molto perché credo che la Rai abbia perso il più bel programma. E penso che il pubblico sia d’accordo con me”. L’abbandono della Rai da parte del programma condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha sollevato diverse reazioni nel panorama televisivo italiano.

Dal 2023, infatti, “Che Tempo Che Fa” è passato da Rai3 al Nove, segnando una svolta significativa nella programmazione televisiva italiana. Lo stesso Fabio Fazio, parlando del trasferimento, ha sottolineato: “Noi siamo molto felici dove siamo e godiamo di una libertà assoluta che ci dà leggerezza”. Inoltre, ha aggiunto: “Ho passato 40 anni in Rai, la scuola del servizio non la dimentichi, diventa il tuo DNA, che ti porti dietro, anche adesso che siamo qui”.

Il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In conferma il forte legame tra la conduttrice e il pubblico italiano. Nonostante le sue dichiarazioni precedenti sull’intenzione di lasciare lo show, sembra che la celebrazione dei cinquant’anni del programma abbia rappresentato un motivo sufficiente per prolungare la sua presenza. La prossima stagione potrebbe quindi riservare sorprese e novità per i telespettatori, mantenendo però intatta l’identità di uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana.