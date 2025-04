Margot Simond muore a 18 anni durante un allenamento sugli sci: tragedia nello sport invernale

Il mondo dello sci è stato scosso dalla tragica scomparsa di Margot Simond, una promettente atleta francese di soli 18 anni, vittima di un incidente fatale mentre si allenava per il Red Bull Alpine Park. L’evento, che avrebbe dovuto avere luogo nel comprensorio dell’Envers de Bellevarde a Val d’Isère, è stato annullato a seguito della tragedia.





L’incidente è avvenuto giovedì 24 aprile, poco prima delle 13:00, come confermato dalla stazione sciistica locale. In un comunicato, la stazione ha espresso profonda tristezza per la perdita della giovane atleta: “È con grande tristezza che abbiamo appreso della morte della giovane e talentuosa atleta Margot Simond, in un incidente sugli sci”. Nonostante l’intervento immediato di un medico d’urgenza, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. “Non è stato possibile rianimarla”, ha spiegato la stazione di Val d’Isère.

La procura di Albertville ha riferito che la causa della tragedia è stata una “caduta” avvenuta in condizioni apparentemente ottimali. Il percorso su cui Margot si stava allenando era meno impegnativo rispetto alle edizioni precedenti, ma si è trasformato comunque in teatro di un evento fatale. È stata aperta un’indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’accaduto.

Il dolore per la perdita di Margot Simond è palpabile in tutta la comunità sciistica francese. La Federazione Francese di Sci, insieme al Comitato della Savoia e al club Les Saisies, ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio pubblico: “Rendiamo omaggio a una giovane sciatrice in ascesa”.

La carriera di Margot Simond era iniziata tra i pali di Aillons-Margériaz, ma da quattro anni faceva parte del club Les Saisies, con il quale aveva ottenuto risultati significativi. Il suo ultimo successo risale al marzo scorso, quando si era laureata campionessa francese di slalom U18 a Les Menuires, imponendosi con oltre un secondo e mezzo di vantaggio sulle avversarie. Al Red Bull Alpine Park, Margot avrebbe partecipato come “rookie”, una selezione di giovani talenti affiancati a grandi nomi dello sci mondiale come Clément Noël, Steven Amiez e Marie Lamure.

La comunità sciistica internazionale è in lutto, e molti si sono uniti per ricordare la giovane atleta e la sua passione per lo sport. La perdita di Margot Simond rappresenta un duro colpo per il mondo dello sci, che continua a riflettere sulla sicurezza degli atleti durante gli allenamenti e le competizioni.

Le autorità stanno lavorando per determinare le circostanze esatte dell’incidente, cercando di migliorare le misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti. La tragedia di Margot sottolinea l’importanza di garantire ambienti sicuri per gli atleti, specialmente in discipline ad alto rischio come lo sci alpino.

La comunità di Val d’Isère e gli appassionati di sci di tutto il mondo continuano a rendere omaggio alla giovane atleta, ricordando i suoi traguardi e la sua dedizione allo sport. La sua scomparsa prematura lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e ammirata, ma il suo spirito e la sua passione vivranno nei ricordi di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di vederla gareggiare.