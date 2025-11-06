Maria Luisa Rossi Hawkins avverte: “Il nuovo sindaco di New York ha vinto ingannando gli elettori, ed è pericoloso”





Il lucido commento di Maria Luisa Rossi Hawkins, storica corrispondente da New York per il gruppo Mediaset, annuncia l’arrivo di Eric Adams in città e l’inizio della sua amministrazione come nuovo sindaco di New York.





MARIA LUISA ROSSI HAWKINS

“Da oggi C’e Mamdani in citta’ e si apre l’era del il nuovo sindaco di New York”@MLRossiHawkins pic.twitter.com/mhLCpB2b1p — Virna (@Virna25marzo) November 5, 2025

Un fenomeno ricorrente si manifesta ogni qualvolta un candidato di sinistra ottiene una vittoria elettorale a livello internazionale. In tali circostanze, il Partito Democratico italiano e i suoi presunti alleati reagiscono con entusiasmo, come se avessero conseguito una vittoria elettorale di rilievo nazionale. Questo è quanto accaduto nuovamente con la recente elezione di Zohran Mamdani a New York.



