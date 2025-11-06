​​


FacebookWhatsApp

Maria Luisa Rossi Hawkins avverte: “Il nuovo sindaco di New York ha vinto ingannando gli elettori, ed è pericoloso”

Emanuela B.
06/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Il lucido commento di Maria Luisa Rossi Hawkins, storica corrispondente da New York per il gruppo Mediaset, annuncia l’arrivo di Eric Adams in città e l’inizio della sua amministrazione come nuovo sindaco di New York.



Un fenomeno ricorrente si manifesta ogni qualvolta un candidato di sinistra ottiene una vittoria elettorale a livello internazionale. In tali circostanze, il Partito Democratico italiano e i suoi presunti alleati reagiscono con entusiasmo, come se avessero conseguito una vittoria elettorale di rilievo nazionale.  Questo è quanto accaduto nuovamente con la recente elezione di Zohran Mamdani a New York.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti

News

Le Correnti del Coraggio

Mia figlia amava il mare, ma aveva paura di nuotare. Per sorprenderla, decisi di iscriverla a un corso di nuoto. Il primo giorno, però, si concluse con lei che correva verso l’auto, gli occhi lucidi di lacrime. Dando...

Emanuela B.