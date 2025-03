Mariavittoria a Helena Prestes: “Tu e Lorenzo Spolverato condividete lo stesso agente?”, la risposta della modella

Nella casa del Grande Fratello, il clima si fa incandescente a pochi giorni dal gran finale, con la questione del “segreto” tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato che torna prepotentemente alla ribalta. I due concorrenti, che avevano vissuto un breve ma intenso flirt all’inizio del reality, sembrano aver riacceso la scintilla, nonostante i rispettivi legami con Shaila Gatta e Javier Martinez. Durante la puntata di ieri sera, è stata trasmessa una clip che ha mostrato il loro riavvicinamento, un fatto che ha portato Javier a prendere le distanze da Helena.





Dopo la visione della clip, sono emersi nuovi retroscena sulla relazione tra i due modelli, che si erano già conosciuti prima di entrare nella casa, grazie alla loro appartenenza alla stessa agenzia. Shaila Gatta, ex Velina e attuale concorrente, ha rivelato dettagli inaspettati riguardo alla loro conoscenza. “Helena e Lorenzo, prima di entrare, si sono scritti e videochiamati più volte. E non l’hanno detto,” ha affermato Shaila, esprimendo la sua delusione per il comportamento del suo ex.

Inoltre, una domanda posta da Mariavittoria Minghetti a Helena ha suscitato interesse tra i telespettatori. Quando le è stato chiesto se lei e Lorenzo avessero lo stesso agente, Helena ha cambiato rapidamente argomento, evitando di rispondere. “Ho sempre cercato la sua amicizia, lui ci ha giocato su. Solo amicizia. Ora sono innamorata di Javier. Quando sono entrata, volevo leggerezza, non volevo amore,” ha commentato la modella brasiliana, prima di essere interrotta dalla domanda.

Il riavvicinamento tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato ha scatenato reazioni forti. Dopo aver visto la clip, Javier Martinez si è allontanato da Helena, chiaramente irritato dalla situazione. Shaila Gatta ha commentato la situazione, dicendo: “Siete uguali. Lorenzo, menti di meno. Sei insopportabile.” Helena, a sua volta, ha aggiunto: “Non ho una strategia. Dal suo ritorno dalla Spagna lui aveva preso una strada diversa. Oggi lo vedo più leggero. Lui vuole evitare casino, credo che è innamorato di Shaila, ne sono sicura.”

Il conduttore Alfonso Signorini ha messo in evidenza un particolare curioso: “Avete notato che si chiamano ‘amo’?” a cui Lorenzo ha risposto: “Con Helena non c’è niente, ci chiamiamo tutti ‘amo’.” Nonostante le smentite, la loro vicinanza continua a sollevare sospetti tra i fan del programma.

La tensione nella casa è palpabile, e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intricate. Helena e Lorenzo, nonostante le loro affermazioni, sembrano essere al centro di un vortice di emozioni che potrebbe influenzare le loro relazioni con gli altri concorrenti. La situazione è ulteriormente complicata dalla presenza di Javier, che sembra essere sempre più infastidito dalla situazione.

In questo contesto, il comportamento di Helena ha attirato l’attenzione, specialmente dopo le rivelazioni di Shaila. La questione delle videochiamate tra Helena e Lorenzo prima dell’ingresso nella casa ha aperto un nuovo capitolo nel racconto della loro storia, lasciando i telespettatori a chiedersi quali siano le vere intenzioni dei concorrenti.