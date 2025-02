Mariavittoria sbotta contro Alfonso al Grande Fratello: ‘Ecco perché sei ancora qui’

Mariavittoria Minghetti lancia una frecciata a Alfonso D’Apice durante un confronto, creando un momento di tensione che non passa inosservato ai telespettatori.





Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, le dinamiche tra i concorrenti continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico. Dopo i continui sviluppi tra Helena e Javier, il ritorno di fiamma tra Shaila e Lorenzo e le polemiche sulle strategie, un altro momento di confronto ha fatto discutere. Questa volta, a far parlare sono state le battute di Mariavittoria Minghetti nei confronti di Alfonso D’Apice.

Durante una discussione in cucina, Alfonso, ormai sempre più legato alla sua compagna Chiara Cainelli, ha provocato Mariavittoria con alcune osservazioni. Ma la sua risposta non è tardata ad arrivare. Mariavittoria, con tono tagliente, ha esordito: “Tu stai zitto, che in casa sei un fantasma da quando ti sei fidanzato con Chiara. Dici sempre le stesse cose”. Ma non si è fermata lì. Con un sorriso sarcastico, ha aggiunto: “Ringrazia solo che sei napoletano, se no da mo’ che eri uscito”.

La battuta ha suscitato l’immediata reazione degli altri concorrenti, che non hanno potuto fare a meno di esclamare un corale: “Ohhhh…”. A quel punto, Mariavittoria ha continuato a scherzare su Alfonso, dicendo che la casa era piena di fantasmi, ma che lui era il più “invisibile” tra tutti.

Tuttavia, nonostante l’apparente tono giocoso, alcuni telespettatori hanno notato una certa invidia da parte di Mariavittoria nei confronti di Alfonso e Chiara. La loro crescente visibilità sembra aver sollevato qualche malumore, in particolare per la mancanza di clip su di lei e Tommaso. Alcuni commenti sui social parlano esplicitamente di quanto Mariavittoria “rosichi” per non essere nel centro dell’attenzione mediatica quanto i suoi compagni.

Alla fine del confronto, i due si sono abbracciati, lasciando intendere che le frecciate erano solo parte del gioco, ma i fan continuano a interrogarsi sul vero rapporto tra i concorrenti e sulle dinamiche che si celano dietro le quinte del Grande Fratello. Chi avrà ragione? Sarà una sfida tra alleanze e strategie fino all’ultimo? Lo scopriremo nelle prossime puntate.