Mario Adinolfi, durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025, ha rivelato di aver perso 26 chili, passando da oltre 220 a 194,9 chilogrammi

Il momento del confronto con la bilancia è stato cruciale per Mario Adinolfi, che ha partecipato all’Isola dei Famosi 2025. Durante la serata finale del reality show, il giornalista ha scoperto di aver raggiunto un peso di 194,9 chilogrammi, con una perdita complessiva di 26 chili rispetto al suo arrivo in Honduras. Un risultato significativo che ha sorpreso non solo lui, ma anche il pubblico in studio e i telespettatori.





Quando i numeri sono apparsi sul display della bilancia, Adinolfi ha mostrato un’espressione di incredulità. Partito per questa avventura con un peso superiore ai 220 chilogrammi, il giornalista ha dimostrato grande determinazione e forza di volontà, affrontando un percorso difficile caratterizzato da sacrifici e impegno fisico. La trasformazione è stata evidente e ha rappresentato un traguardo importante nella sua vita.

Successivamente, è arrivato il momento dello specchio, dove Mario Adinolfi ha potuto osservare il cambiamento nel suo aspetto fisico. Tra i dettagli che hanno catturato la sua attenzione ci sono stati i capelli rasati, un look imposto dal reality ma che sembra aver apprezzato: “Quasi quasi me li tengo quando torno”, ha commentato con ironia. Il nuovo taglio, insieme alla perdita di peso, ha contribuito a rinnovare l’immagine del giornalista.

Durante la serata, non sono mancati momenti di leggerezza e autoironia. Facendo riferimento agli addominali, Adinolfi ha scherzato dicendo: “La mia tartaruga è rovesciata, però va bene lo stesso”. Una battuta che ha suscitato risate e applausi in studio, confermando la sua capacità di affrontare con spirito le sfide personali.

Nonostante il tono scherzoso, il dimagrimento ha assunto per Mario Adinolfi un significato profondo. Parlando del risultato ottenuto, ha dichiarato: “È un’impresa che non è mai riuscita a nessuno, quella di farmi dimagrire. Mia madre sarà invidiosa. Ogni anno mi dice: ma quest’anno dimagrisci? E io dico sempre: questo è l’anno della salute”.

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stato il messaggio rivolto a Simona Ventura, conduttrice del programma. Ricordando le difficoltà affrontate durante il percorso, Adinolfi ha detto: “Sono stato davvero male per questo calo di peso e io mi sono ricordato di quell’arrendersi mai che fai col sorriso smargiasso e allora mi sono detto arrendersi mai e sorridere”. La conduttrice ha poi risposto recitando il suo celebre motto: “Crederci sempre, arrendersi mai”.

La partecipazione all’Isola dei Famosi 2025 ha rappresentato per Mario Adinolfi un’occasione non solo di trasformazione fisica ma anche di crescita personale. Il suo percorso è stato caratterizzato da momenti difficili e sfide quotidiane, ma il risultato finale testimonia la sua determinazione e la capacità di affrontare i propri limiti.