Mario Giordano svela l’assurdità del finto tonno: “L’ultima porcata targata Bruxelles”





L’Unione europea e le sue regole: restrizioni, imposizioni e quella sensazione che il cibo — e il lavoro dei nostri pescatori — venga mortificato. È un tema complicato, di quelli che accendono subito il dibattito. Se ne parla a Fuori dal Coro, il programma di attualità su Rete 4 con Mario Giordano. Giordano apre la puntata introducendo l’ospite, l’europarlamentare leghista Roberto Vannacci, e poi parte il servizio della giornalista Vanessa Piccioni: si parla di “tonno vegano”.





Piccioni racconta così la storia: “Un tonno che di pesce non ha niente, fatto soltanto con alghe. L’Unione Europea finanzia la produzione, l’idea è creare il cibo del futuro, ma sembra più roba da Frankenstein. Il finto tonno si trova già sugli scaffali di diversi paesi europei e tra poco arriva anche in Italia. Siamo a Canobbio, nel distretto di Lugano, in Svizzera, a un’ora da Milano: qui nei supermercati il tonno senza pesce si compra già normalmente.” La giornalista si aggira tra le corsie, guarda le scatolette, trova proprio quella di cui si parla e la mostra alla telecamera: “Guarda qui, c’è scritto tonno, ma pesce zero. La confezione sembra quella classica, ma dentro c’è solo alghe e aromi naturali. Quali aromi? Non si sa, non lo scrivono.”

Il tonno contenente…. lo 0% di pesce!

È fatto di alghe e la produzione è finanziata dall’Unione europea per creare il cibo del futuro. Il servizio completo di Vanessa Piccioni a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/ytoEAgzdWn — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 23, 2025

Numerosi consumatori intervistati presso il punto vendita hanno espresso disinteresse per l’acquisto del prodotto. Al suo rientro in studio, Giordano si rivolge a Vannacci con la seguente domanda: “Il tonno attualmente commercializzato in Europa, e prossimamente disponibile anche sul mercato italiano, è composto al 100% da ingredienti non ittici. Questa azienda, finanziata dall’Unione Europea, sta causando la chiusura di numerose imprese di pesca locali. L’Unione Europea, inoltre, sostiene la commercializzazione di questo prodotto a base di ingredienti non ittici, contribuendo ulteriormente alla crisi del settore. Considerando il Suo impegno professionale in ambito europeo, quale è la Sua opinione in merito?”. Vannacci risponde con fermezza: “Ritengo che la situazione sia inaccettabile, una vera e propria truffa ai danni di tutti gli interessati”.



