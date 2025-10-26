Marito e moglie muoiono in casa: sospetta intossicazione da monossido, caldaia fuori uso





Un tragico incidente si è verificato a La Thuile, in Valle d’Aosta, dove due anziani coniugi sono stati trovati senza vita nella loro casa. Le vittime, Giocondo Jacquemod, 84 anni, e la moglie Adelina Roulet, 81 anni, sarebbero morti per un’intossicazione da monossido di carbonio, secondo quanto emerso dalle prime indagini.





La causa del decesso sembra essere legata a un malfunzionamento della caldaia. La canna fumaria si sarebbe staccata dalla sua posizione originale, permettendo al fumo di fuoriuscire e invadere l’appartamento situato nella frazione Buic. Questo ha trasformato la casa in una trappola mortale per i due anziani, che non avrebbero avuto modo di salvarsi.

Il monossido di carbonio è un gas estremamente pericoloso: incolore e inodore, può causare la morte quasi immediata se inalato. L’Istituto Superiore di Sanità sottolinea che l’accumulo di questo gas in spazi chiusi o semi-chiusi rappresenta un grave rischio sia per le persone che per gli animali presenti.

I corpi sono stati recuperati nella tarda mattinata di domenica 26 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118 e i vigili del fuoco. L’allarme è stato dato da alcuni familiari della coppia, preoccupati perché non riuscivano più a contattarli.

Questo tragico evento ricorda un episodio simile avvenuto pochi giorni fa nella provincia di Rovigo, precisamente a Canaro, dove tre persone sono morte per una fuga di monossido di carbonio. Le vittime in quel caso erano Nicolae, Elena e Alina Balanuta, rispettivamente di 51, 47 e 28 anni. I corpi sono stati trovati nei loro letti nella casa di Paviole, una frazione di Canaro, uccisi nel sonno dal gas letale. In quell’occasione, l’allarme era stato lanciato dal datore di lavoro del 51enne, che non lo aveva visto presentarsi al lavoro per diversi giorni.

Questi episodi evidenziano ancora una volta l’importanza della manutenzione regolare degli impianti domestici e delle caldaie. Il monossido di carbonio rappresenta un rischio silenzioso ma letale, che può colpire senza alcun preavviso. È fondamentale rispettare le norme di sicurezza e verificare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti per prevenire tragedie simili.

Le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’incidente a La Thuile e sulla dinamica che ha portato alla fuoriuscita del monossido di carbonio. Nel frattempo, la comunità locale si stringe attorno ai familiari delle vittime, profondamente colpiti da questa perdita improvvisa e dolorosa.

La prevenzione resta la chiave per evitare episodi simili in futuro: installare rilevatori di monossido di carbonio nelle abitazioni e effettuare controlli regolari agli impianti possono fare la differenza tra la vita e la morte.



