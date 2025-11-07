Martina Colombari sul figlio Achille: “Sono stata io a chiamare l’ambulanza per il Tso, ora mi sento sollevata”





Un nuovo video di Ballando Segreto, il format che accompagna Ballando con le stelle, è stato recentemente caricato su RaiPlay. In questo episodio, la protagonista è Martina Colombari, che ha condiviso un momento intimo e commovente durante la diretta di sabato scorso. La conversazione si è concentrata sulle rivelazioni del figlio, Achille Costacurta, che ha parlato apertamente delle sue esperienze difficili in un episodio del podcast One More Time. Le sue confessioni hanno incluso temi delicati come le dipendenze, un arresto per spaccio e un tentativo di suicidio.





Durante la puntata, la conduttrice Francesca Fialdini ha condiviso la sua impressione positiva sul podcast, descrivendolo come “molto bello e interessante”. Martina, ascoltando le parole di Francesca, ha sentito il bisogno di esprimere le sue emozioni riguardo a quanto ascoltato. Ha affermato: “La cosa strana per me è stata che sono tutte cose che ho vissuto in prima persona, quindi le ho tutte presenti”. Ha ricordato un momento particolarmente difficile in cui dovette chiamare l’ambulanza per un trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per suo figlio, sottolineando il peso emotivo di quelle esperienze.

Martina ha continuato, spiegando quanto fosse difficile ascoltare Achille raccontare i suoi ricordi, in particolare quando ha descritto il suo primo Tso, durante il quale è stato legato a letto. “Non era dolore, avrei voluto soffrire io al posto suo”, ha detto Martina, rivelando la profondità della sua angoscia come madre. La sua testimonianza mette in luce il dolore e la vulnerabilità che ha vissuto, ma anche un senso di sollievo. “In un certo senso, il fatto che lui abbia sdoganato questa cosa, egoisticamente, a me ha tolto un peso”, ha aggiunto, esprimendo come la condivisione delle esperienze di Achille l’abbia aiutata a sentirsi meno sola nel suo percorso.

Martina ha anche parlato delle critiche che ha ricevuto nel corso degli anni. “Tanti mi additavano come la mamma sbagliata, che non ce l’ha fatta, la mamma che avrebbe potuto accorgersene, che avrebbe potuto fare di più”, ha detto con voce rotta dall’emozione. Ha spiegato che per circa cinque o sei anni ha cercato di proteggere Achille senza rivelare pubblicamente le sue battaglie. La sua frustrazione e il suo dolore sono palpabili mentre racconta la sua esperienza di madre in una situazione così complessa.

Francesca Fialdini, ascoltando le parole di Martina, ha risposto: “Toccava lui farlo, e al momento giusto lo ha fatto. Tu ne hai ingoiate tante”. Questa osservazione sottolinea l’importanza del momento in cui Achille ha deciso di condividere la sua storia, un passo che non solo ha avuto un impatto su di lui, ma ha anche liberato Martina da un peso emotivo significativo.

Il video di Ballando Segreto non solo offre uno sguardo dietro le quinte del programma, ma mette in luce anche le dinamiche familiari e le lotte personali che spesso rimangono nascoste al pubblico. La trasparenza di Achille e la reazione di Martina forniscono una visione più profonda delle sfide che affrontano le famiglie in situazioni simili.

In un contesto più ampio, la storia di Martina Colombari e Achille Costacurta si inserisce in una narrazione che coinvolge molte famiglie che affrontano problemi di salute mentale e dipendenze. La loro apertura e vulnerabilità possono servire da esempio per altri, incoraggiando una maggiore comprensione e supporto per coloro che vivono situazioni simili.

