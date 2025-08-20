Martina Nasoni, ex concorrente del Grande Fratello, è ricoverata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per motivi legati alla sua cardiomiopatia ipertrofica.





L’ex concorrente del Grande Fratello Martina Nasoni si trova attualmente ricoverata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, la ventisettenne ha condiviso con i suoi follower alcune riflessioni personali, lasciando intendere che sta affrontando un momento cruciale della sua vita. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici sulla natura del ricovero, le sue parole hanno fatto pensare a molti che potrebbe trattarsi di un trapianto di cuore.





La giovane, originaria di Terni, è nota al pubblico per aver partecipato al Grande Fratello e per aver ispirato la canzone “La ragazza con il cuore di latta” del cantante Irama. Martina Nasoni soffre di cardiomiopatia ipertrofica, una malattia che comporta l’ispessimento progressivo del miocardio e che può compromettere gravemente la funzionalità cardiaca. A soli dodici anni, i medici le hanno impiantato un pacemaker per garantirle una maggiore sicurezza.

Nel suo messaggio su Instagram, Martina Nasoni ha espresso gratitudine verso il suo cuore, descrivendolo come un compagno di avventure che l’ha accompagnata in un percorso fatto di sfide e emozioni. Ha scritto: “Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme, ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo e per sempre gli sarò grata per avermi accompagnata fino a qua.”

La giovane ha sottolineato quanto sia stato intenso il cammino vissuto fino a questo punto, fatto di momenti di gioia e difficoltà. Ha aggiunto: “Vorrei che restasse impresso il senso di questo cammino fragile ma intenso.”

Pur mantenendo una certa riservatezza sui dettagli del ricovero, Martina Nasoni ha lasciato intendere che sta per accogliere un “grande dono”. Questo riferimento ha portato molti a ipotizzare che possa trattarsi del tanto atteso trapianto di cuore, anche se la conferma ufficiale non è ancora arrivata. La stessa ha dichiarato: “Quando tutto sembra finire, in realtà sta solo ricominciando. A presto amici miei, ci vediamo dall’altra parte delle mie paure.”

La ventisettenne ha anche ringraziato la famiglia, gli amici e i fan per il supporto ricevuto in questo periodo delicato. Ha invitato tutti a rivolgerle un pensiero o una preghiera guardando le stelle, sottolineando quanto sia importante per lei sentire l’affetto delle persone che le vogliono bene.

La storia di Martina Nasoni è diventata nota al grande pubblico anche grazie alla canzone “La ragazza con il cuore di latta”, scritta da Irama dopo un incontro avvenuto a Gallipoli. Durante quella conversazione estiva, la giovane aveva raccontato al cantante la sua esperienza con la malattia e le difficoltà affrontate nel corso degli anni.

La cardiomiopatia ipertrofica è una condizione che può avere conseguenze molto serie sulla salute del paziente. L’ispessimento del muscolo cardiaco può ostacolare il normale flusso sanguigno e aumentare il rischio di aritmie o insufficienza cardiaca. Nel caso di Martina Nasoni, il pacemaker impiantato durante l’adolescenza ha rappresentato una soluzione temporanea per gestire i sintomi della malattia.

In attesa di ulteriori aggiornamenti da parte della diretta interessata, i fan continuano a seguire con attenzione le sue comunicazioni sui social e a inviarle messaggi di sostegno. La speranza è che questo momento rappresenti l’inizio di una nuova fase nella vita della giovane, caratterizzata da una maggiore serenità e salute.

L’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Martina Nasoni è ricoverata, è uno dei centri più avanzati in Italia per il trattamento delle patologie cardiache. La struttura è nota per la sua eccellenza nel campo dei trapianti e delle cure cardiovascolari, offrendo ai pazienti tecnologie all’avanguardia e un team medico altamente qualificato.



