Martina Stella sul tradimento dell’ex marito Andrea: “Era un matrimonio affollato, ho scelto la mia dignità”





L’attrice Martina Stella ha condiviso la sua storia personale durante un’intervista a Verissimo, parlando della separazione dal marito Andrea Manfredonia e della sua vita come madre single. Questo periodo ha rappresentato una delle fasi più difficili della sua esistenza, in particolare per l’impatto che ha avuto sui suoi figli, Ginevra e Leonardo. Martina ha descritto il suo matrimonio come “un po’ affollato” e ha rivelato che, nonostante avesse sempre creduto nella famiglia unita, affrontare la separazione è stato doloroso e devastante, specialmente nel vedere i suoi bambini soffrire.





Nei mesi seguenti alla separazione, Martina ha dedicato la sua attenzione alla ricostruzione della sua vita personale, concentrandosi sul lavoro e sul benessere dei figli. Ha cercato di proteggerli dai dettagli della separazione, impegnandosi a farli riadattare alla nuova situazione. Ha affermato: “Non ho rimpianti e non sono mai entrata a raccontare le dinamiche della fine del matrimonio per proteggere anche i bambini”. Per Martina, è fondamentale trovare il coraggio di riaffermare la propria dignità e forza in momenti così complessi.

Riflettendo sul suo matrimonio, Martina ha confessato di averci creduto profondamente e di essere stata colpita dal tradimento, un argomento che ha solo accennato. Ha dichiarato: “Io ci credevo tantissimo, non lo immaginavo perché sono uno spirito romantico”. Per affrontare la situazione, ha cercato aiuto da specialisti per spiegare ai suoi figli cosa stava accadendo. Non si è nascosta nei momenti di fragilità, nonostante si fosse trovata a gestire due bambini di età molto diverse, con Leonardo che aveva solo un anno e mezzo al momento della separazione.

Oggi, Martina cerca di mantenere un buon rapporto con Andrea, collaborando e stabilendo compromessi per il bene dei figli. Si dedica a tempo pieno a Ginevra e Leonardo, cercando di garantire loro un ambiente sereno e stabile. Nonostante la sua condizione di single, ha espresso di non avere paura di innamorarsi di nuovo. Ha dichiarato: “Ho avuto molti corteggiatori, è stata una cosa divertente, ma ho scelto di concentrarmi sui miei figli e sulla mia serenità, senza mettere altre persone in mezzo”.

L’attrice ha anche sottolineato l’importanza di affrontare le sfide della vita con determinazione e resilienza. Ha affermato che, sebbene la separazione sia stata un momento difficile, ha anche rappresentato un’opportunità per crescere e riscoprire se stessa. Martina ha evidenziato come sia fondamentale non perdere di vista i propri obiettivi e desideri, anche in un momento di grande cambiamento.

La sua esperienza come madre single l’ha portata a riflettere su cosa significhi davvero essere una famiglia. Ha affermato che, nonostante le difficoltà, il suo amore per i figli rimane inalterato e che la sua priorità è sempre stata quella di garantire loro un’infanzia felice e serena. Martina ha anche parlato di come, grazie al supporto di amici e familiari, sia riuscita a trovare la forza per affrontare le sfide quotidiane.



