Mattarella oltre il limite: chi racconta la verità sui poteri forti viene accusato di creare disinformazione

Attività di disinformazione pericolose tendono a promuovere l’idea di una presunta vulnerabilità delle opinioni pubbliche nei Paesi democratici. Queste attività mirano a presentarsi come nuovi, ma opachi, centri di potere.
Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori presso la Farnesina.
“La situazione internazionale, caratterizzata da imprevedibilità e, in alcuni aspetti, da sorprendente complessità, genera disorientamento. L’inquietudine derivante da tale pessimismo non deve condurre alla convinzione che sia ineluttabile il processo di frammentazione dell’ordine geopolitico, da noi contribuito a costruire, con crepe sempre più ampie e profonde.
Conflitti che credevamo definitivamente archiviati dalla storia riemergono, lambendo regioni a noi geograficamente vicine. Inoltre, si assiste all’emergere di nuovi focolai di instabilità in aree in cui la fragilità politica e sociale si è consolidata nel tempo, con l’affermazione di paradigmi che privilegiano interessi particolari, spesso in contrapposizione con la legalità internazionale”.
Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli Ambasciatori presso la Farnesina.
Add comment