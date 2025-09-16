Matteo Franzoso non c’è più: l’omaggio commovente dell’amico fraterno in cinque foto





Un legame sportivo e umano che andava oltre la neve. Così Giovanni Franzoni, compagno di squadra e amico fraterno di Matteo Franzoso, ha voluto ricordare il 25enne sciatore azzurro scomparso ieri a Santiago del Cile dopo una caduta in allenamento.





Il messaggio affidato ai social da Franzoni, corredato da cinque foto che raccontano momenti di vita condivisa – tra gare, allenamenti e momenti spensierati – restituisce la profondità di un rapporto che non era solo sportivo.

“So che non sarò solo perché tu non te ne sei mai andato”, scrive l’atleta classe 2001, dando voce al dolore di un’intera squadra e di una generazione cresciuta sulle piste da sci.

L’amicizia nata sugli sci

Franzoni e Franzoso, oltre alla somiglianza dei cognomi, hanno condiviso il debutto in Coppa del Mondo nel novembre 2022. Da quella prima discesa fino all’incidente fatale sulle piste di La Parva, in Cile, i due hanno costruito un percorso comune fatto di sacrifici, allenamenti e sogni condivisi.

“C’è chi pensa che sia ingiusto e crudele – scrive Franzoni – io penso che è stato ciò che ci ha fatto conoscere e diventare amici. Questo per me è ciò che conta di più: i legami e i ricordi che ho di noi due”.

La promessa di Franzoni

Nel suo messaggio, Giovanni Franzoni affida a Matteo un impegno che porterà avanti in pista: “D’ora in poi porterò la tua vitalità sempre con me e sarò sempre grato per le piccole cose quotidiane che ognuno di noi vive. Ogni mia curva sarà anche tua, scieremo insieme ogni gara e ogni allenamento portando avanti quel sogno che abbiamo sempre condiviso”.

Un dolore che diventa forza

Il ricordo dell’amico scomparso diventa per Franzoni uno sprone a continuare: “L’unico modo in cui posso riempire questo vuoto è dandomi uno scopo di vita in tuo nome. In qualsiasi momento so che non sarò solo perché tu resterai sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene”.

E conclude con un saluto che racchiude affetto e nostalgia: “Già mi manchi fratello, guardaci da lassù e continua a sorridere come hai sempre fatto. Anche se è durissima senza di te, il tuo ricordo mi sprona ogni giorno e mi ricorda il tuo ‘zero stress’. Ci rivedremo prima o poi, intanto fatti una delle nostre solite dormite”.

Firmandosi “Tuo Stecco”, Franzoni chiude un messaggio che è insieme addio e promessa, testimonianza di un’amicizia che nessuna tragedia potrà spezzare.



