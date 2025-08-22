Matteo Lai, 18 anni, non ce l’ha fatta: il rugbista cagliaritano morto dopo l’incidente in scooter





La comunità di Sinnai è in lutto per la scomparsa di Matteo Lai, il ragazzo di 18 anni rimasto coinvolto in un grave incidente con lo scooter la sera di Ferragosto. Dopo una settimana di agonia presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il suo cuore ha cessato di battere. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate troppo gravi per permettergli di sopravvivere.





Secondo le ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nella zona di Tasonis, mentre il giovane faceva rientro verso casa. Per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, finendo fuori strada e terminando la corsa in una cunetta tra la vegetazione. A ritrovarlo, poco dopo, è stato un coetaneo che si trovava a passare sulla stessa via. È stato lui a dare immediatamente l’allarme e a chiamare i soccorsi.

Il quadro clinico di Matteo Lai era apparso da subito critico. Trasportato d’urgenza al Brotzu, i medici avevano disposto un intervento chirurgico immediato. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le condizioni del giovane non sono mai migliorate e, dopo sette giorni di ricovero, è sopraggiunto il decesso.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intero paese. Numerosi i messaggi di cordoglio giunti sui social da parte di amici, conoscenti e compagni di squadra. Matteo era infatti un volto noto nel panorama sportivo locale: militava nella squadra di rugby di Capoterra, dove era apprezzato sia per le sue qualità atletiche sia per il carattere allegro e generoso che lo distingueva.

Il dolore ha raggiunto anche le istituzioni locali. L’amministrazione comunale di Sinnai ha diffuso una nota ufficiale: “L’intera comunità si stringe attorno alla famiglia di Matteo Lai, tragicamente scomparso a seguito dell’incidente di Tasonis”. La sindaca Maria Barbara Pusceddu ha espresso parole di vicinanza: “Come prima cittadina, e a nome di tutta l’amministrazione, esprimo il più sincero cordoglio e la massima vicinanza ai familiari. La nostra comunità è profondamente scossa da questa immane tragedia”.

In segno di lutto, il Comune ha disposto il rinvio degli eventi programmati. Tra questi, la serata prevista in piazza Sant’Isidoro con l’esibizione del dj Sandro Murru è stata annullata, per rispetto della memoria del giovane e della sofferenza della famiglia.

La tragedia di Matteo Lai ha colpito duramente anche il mondo sportivo. I suoi compagni di squadra e gli allenatori lo hanno ricordato come un ragazzo solare, sempre pronto a incoraggiare gli altri e con una grande passione per il rugby. Nelle ultime ore sono state pubblicate numerose foto e testimonianze che lo ritraggono sul campo, sorridente e determinato, immagini che ora restano come ricordo di una vita interrotta troppo presto.

Il cordoglio si è esteso anche oltre i confini del paese, raggiungendo altre realtà sportive e associative della provincia di Cagliari, che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia e alla comunità di Sinnai. La perdita di un giovane di appena 18 anni ha acceso un sentimento collettivo di dolore e riflessione.

Gli inquirenti intanto stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Restano da chiarire le cause che hanno portato il ragazzo a perdere il controllo del suo scooter. Non si esclude che a influire possano essere stati fattori legati all’asfalto o a una distrazione improvvisa, ma solo le indagini potranno fornire certezze.

La storia di Matteo Lai rimarrà a lungo nella memoria della sua comunità. A Sinnai, in queste ore, prevale il silenzio e la commozione, interrotti soltanto dai messaggi di affetto e dai gesti di solidarietà nei confronti della famiglia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo tra i compagni di squadra, ma anche tra i tanti che lo conoscevano e ne apprezzavano la vitalità.



