Mattia Fumagalli è tornato al Grande Fratello e ha sussurrato un messaggio a Javier Martinez durante un abbraccio, scatenando speculazioni tra i telespettatori

Nella serata di ieri, il Grande Fratello è stato teatro di un evento sorprendente: il rientro di Mattia Fumagalli nella casa, a pochi giorni dalla sua eliminazione. L’ex concorrente ha fatto una visita a Javier Martinez, il maestro di sci che ha mostrato un forte interesse per il pallavolista argentino. Mattia, uscito il 3 marzo dopo aver perso al televoto contro Chiara Cainelli, non aveva avuto l’opportunità di salutare tutti i suoi compagni, in particolare Javier, con il quale aveva sviluppato un’amicizia significativa, così come con Helena Prestes.





La sorpresa è avvenuta nella stanza da letto, un luogo che molti considerano il “nido d’amore” di Javier e Helena. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha invitato Javier a entrare nella stanza, dove Mattia è apparso all’improvviso da dietro una tenda. La reazione di Javier è stata di totale stupore, seguito da un caloroso abbraccio tra i due. Poco dopo, anche Helena è stata chiamata in stanza, e il Grande Fratello ha trasmesso un video umoristico che ritraeva Helena e Mattia come due leonesse in competizione per il “re della giungla”.

Tuttavia, i telespettatori più attenti hanno notato un particolare: durante l’abbraccio, Mattia ha sussurrato qualcosa all’orecchio di Javier. Questo gesto ha immediatamente generato speculazioni online riguardo al contenuto del messaggio. Diverse teorie sono emerse sui social media, con alcuni utenti che ipotizzano che Mattia possa aver incoraggiato Javier a difendere Helena. Infatti, Javier è stato spesso criticato per non schierarsi dalla parte della modella durante i conflitti con gli altri concorrenti.

Altri utenti credono che Mattia abbia messo in guardia Javier riguardo a un possibile calo di consensi tra il pubblico, suggerendo che gli abbia detto: “Sta facendo una brutta figura, deve difendere Helena per essere credibile.”

In aggiunta, alcuni fan sono convinti che Mattia abbia rivelato informazioni sulle nomination, anticipando che quelle di ieri sera non sarebbero servite per scegliere un eliminato, ma un finalista. Questa teoria è supportata dal fatto che Helena sembrava particolarmente nervosa durante il voto, il che potrebbe indicare che avesse già intuito qualcosa. Signorini ha anche accennato a questa possibilità, affermando che Helena aveva già colto l’importanza della situazione, sebbene non sapesse che fosse stato Mattia a informarla.

Il dibattito sui social è acceso, con molti utenti che chiedono misure contro Mattia. “Mattia ha chiaramente passato informazioni dall’esterno! Non dovrebbe più essere invitato in studio!” ha scritto un utente, evidenziando l’irritazione di alcuni telespettatori per la possibile violazione delle regole del gioco.