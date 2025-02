Maxime Mbanda infortunato al Grande Fratello: ricoverato dopo una caduta durante un gioco

Un brutto incidente scuote la casa del Grande Fratello: Maxime Mbanda, concorrente e noto rugbista, ha subito un infortunio durante una partita a tiro alla fune, finendo in ospedale.





Durante una giornata all’insegna del divertimento, un gioco nel giardino del Grande Fratello ha preso una piega imprevista. Mentre i concorrenti si sfidavano, Maxime ha perso l’equilibrio su un pavimento bagnato, sbattendo violentemente la testa. L’incidente ha scatenato il panico, con alcuni concorrenti che hanno immediatamente allertato lo staff medico: “Orca boia ragazzi, mio Dio, è caduto, è scivolato sul bagnato, qui c’è dell’acqua!”

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei medici ha evitato il peggio. Dopo i primi soccorsi, è stato deciso di trasportare Maxime in ospedale per una valutazione più approfondita. Secondo alcuni utenti sui social, fortunatamente gli esami avrebbero escluso danni gravi, rivelando una lieve commozione cerebrale. Dopo alcune ore di osservazione, Maxime è stato dimesso con la raccomandazione di riposare per alcuni giorni.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante le attività all’interno della casa del reality. In risposta, la produzione ha assicurato che verranno adottate misure più rigorose per garantire la sicurezza dei concorrenti.

Maxime Mbanda, nato a Roma il 10 aprile 1993, è un rugbista italiano di grande talento, membro della nazionale italiana e terza linea del Colorno. La sua partecipazione al Grande Fratello ha attirato l’attenzione sia degli appassionati di rugby che dei telespettatori del programma, curiosi di conoscere il lato più personale del noto sportivo.

Il suo ingresso nella casa risale al 16 dicembre 2024, insieme a celebrità come Eva Grimaldi e Stefania Orlando. Sin dall’inizio, Maxime ha mostrato un carattere forte, riuscendo a integrarsi rapidamente con gli altri concorrenti e instaurando legami significativi. Ora, se dovesse essere costretto a lasciare la casa per motivi di salute, sarebbe davvero un peccato per tutti i fan del programma.