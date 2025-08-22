Mazzucco senza freni contro Meloni: “Ma sei deficiente? Piano per l’Ucraina senza senso”





La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avanzato, durante i recenti incontri diplomatici, una proposta che ha immediatamente attirato l’attenzione della comunità internazionale. L’idea sarebbe quella di istituire un piano di sostegno rapido all’Ucraina, da attivare nell’arco di 24 ore nel caso in cui Mosca decidesse di lanciare una nuova offensiva.





Secondo quanto illustrato dalla premier, il progetto prevederebbe un impegno formale dei Paesi firmatari a consultarsi entro un giorno da un eventuale attacco, al fine di concordare una risposta comune. Un’iniziativa che, nelle intenzioni, si configurerebbe come una sorta di meccanismo simile all’Articolo 5 della NATO, ma esteso a una nazione che non fa parte dell’Alleanza Atlantica.

La proposta di Meloni è stata accolta con reazioni contrastanti. Da un lato, c’è chi la interpreta come un segnale di fermezza e di vicinanza al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che da tempo chiede garanzie di sicurezza più solide per il suo Paese. Dall’altro, numerosi osservatori e analisti sottolineano i rischi di un impegno che potrebbe comportare conseguenze militari dirette anche per i Paesi europei.

Il punto critico, secondo le analisi più diffuse, riguarda proprio l’eventualità che un accordo di questo tipo possa essere visto da Vladimir Putin come una provocazione. L’ipotesi di estendere a Kiev un livello di protezione paragonabile a quello degli Stati membri NATO solleva infatti interrogativi sulla sostenibilità diplomatica e militare di tale scelta.

Durante la presentazione del piano, Meloni ha spiegato che l’obiettivo è quello di evitare nuove escalation e di rendere chiaro a Mosca che eventuali aggressioni avrebbero come risposta immediata un fronte compatto di Paesi occidentali. Tuttavia, resta aperta la questione su quali Stati sarebbero effettivamente disposti a vincolarsi a un meccanismo che, di fatto, li obbligherebbe a considerare un attacco all’Ucraina come un problema diretto di sicurezza nazionale.

Il contesto in cui nasce la proposta è quello di un conflitto che, dal febbraio 2022, continua a determinare conseguenze drammatiche sia per la popolazione ucraina che per gli equilibri geopolitici globali. La guerra ha riportato l’Europa a confrontarsi con scenari di alta tensione militare, spingendo diversi governi a valutare nuove forme di collaborazione strategica.

Le parole della premier italiana sono state chiare: “Un piano per sostegno in 24 ore all’Ucraina se Mosca attacca”. Una formula che sintetizza l’idea di una consultazione immediata tra alleati per decidere come reagire di fronte a un’eventuale aggressione.

Critiche non sono mancate da parte di analisti che considerano rischioso aprire a un meccanismo che potrebbe obbligare i Paesi firmatari a un coinvolgimento diretto in un conflitto con la Russia. La questione della deterrenza, infatti, resta centrale: l’estensione di una garanzia simile a quella NATO a un Paese esterno all’Alleanza rischierebbe, secondo alcuni, di trasformarsi in un fattore di ulteriore instabilità.

Altri osservatori hanno invece sottolineato come la proposta rifletta la volontà dell’Italia di rafforzare la propria posizione internazionale e di giocare un ruolo da protagonista nei processi decisionali europei e atlantici. In questo senso, l’iniziativa della premier si inserisce nel quadro più ampio delle discussioni su come strutturare il sostegno all’Ucraina non solo in termini economici e militari, ma anche di sicurezza a lungo termine.

Il dibattito rimane aperto e appare destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, soprattutto in vista degli appuntamenti internazionali che vedranno nuovamente al centro la questione ucraina. La proposta di Meloni, pur ancora in fase di definizione, rappresenta un segnale politico forte, ma allo stesso tempo solleva numerosi interrogativi sui reali margini di applicazione.

Per l’Italia, e in particolare per il governo guidato da Giorgia Meloni, si tratta di una scelta che mette in evidenza la volontà di porsi come interlocutore di primo piano sullo scenario internazionale, assumendo però anche il rischio di alimentare polemiche interne e tensioni esterne.



