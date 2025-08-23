Mediaset, stop a “Zona Bianca”: Brindisi furioso per la decisione





Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia.it, si prospetta un autunno complesso per Rete 4 e, in particolare, per uno dei suoi programmi di punta, “Zona Bianca”.





La trasmissione di approfondimento politico e di attualità condotta da Giuseppe Brindisi, infatti, dovrà interrompere le trasmissioni al termine della stagione estiva. La motivazione non è da ricercarsi negli ascolti, che hanno mantenuto un buon livello anche nei mesi estivi, ma in ragioni di palinsesto. Con il ritorno a settembre delle altre trasmissioni di prima serata, tra cui quella di Mario Giordano la domenica, non sarebbe più disponibile uno spazio adeguato per la collocazione del talk.

Candela evidenzia come “Zona Bianca” abbia vissuto negli ultimi anni una programmazione senza soluzione di continuità, con continui cambi di giorno e orario e con numerosi speciali utilizzati come riempimento in palinsesto. Un percorso caratterizzato da sacrifici e flessibilità che ora si interrompe bruscamente, lasciando il programma “in panchina”. La scelta, seppur motivata dalla saturazione della rete, non sarebbe stata accolta con favore dal conduttore. Brindisi, secondo le indiscrezioni, avrebbe espresso il proprio disappunto per uno stop arrivato senza preavviso e percepito come un segnale poco gratificante rispetto all’impegno profuso.

Mediaset, programma fermato: conduttore furioso

Candela ha tuttavia riferito che da Cologno Monzese sarebbero giunte rassicurazioni. In azienda, infatti, avrebbero garantito che si tratta soltanto di una pausa temporanea. Nessuna cancellazione definitiva, ma una sospensione di alcuni mesi, al termine dei quali “Zona Bianca” dovrebbe tornare in onda con nuove puntate. Un impegno che, almeno nelle intenzioni, serve a placare le preoccupazioni di Brindisi e a ribadire il valore del format.

Resta da definire la collocazione temporale e spaziale del programma al suo ritorno. È importante sottolineare come la trasmissione abbia mantenuto un buon livello di ascolti anche durante il periodo estivo. L’ultima puntata, trasmessa il 20 agosto, ha registrato 601 mila spettatori con uno share del 5,53%, dati che confermano la solidità del talk in un periodo tradizionalmente difficile per la televisione generalista.

Per il conduttore e la squadra di Zona Bianca non resta che attendere ulteriori sviluppi, confidando nella concretizzazione delle promesse dell’azienda. In un panorama televisivo sempre più affollato e competitivo, il futuro del talk risulta strettamente legato alle strategie di palinsesto del Biscione.



