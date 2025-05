Medici salvano la vita a un neonato con la prima correzione genetica per una malattia rara e mortale

A soli sei mesi dalla diagnosi di un raro e letale disturbo metabolico presso il Children’s Hospital di Philadelphia, un neonato ha ricevuto un trattamento personalizzato che rappresenta un approccio pionieristico nell’editing genetico, potenzialmente in grado di cambiare il corso della sua vita e di offrire nuove speranze anche ad altri pazienti affetti da malattie rare.





La condizione metabolica, chiamata deficit di carbamoil-fosfato sintetasi 1, colpisce il ciclo dell’urea e può causare livelli letali di ammoniaca nel sangue, portando a danni cerebrali gravi e permanenti. Colpisce circa 1 persona su 1,3 milioni e, tra i neonati diagnosticati, la metà non sopravvive oltre la prima infanzia.

Il piccolo paziente ricoverato a Philadelphia presentava “la variante più grave della più severa condizione metabolica legata al ciclo dell’urea”, ha spiegato la dottoressa Ahrens-Nicklas, autrice principale dello studio e pediatra metabolica presso il programma di malattie metaboliche e la divisione di genetica umana del Children’s Hospital di Philadelphia. “Questo ci ha costretti ad accelerare il percorso verso una terapia personalizzata su cui stavamo già lavorando.”

Sebbene il trapianto di fegato possa migliorare la prognosi, molti neonati sviluppano complicazioni neurologiche dovute ai livelli elevati di ammoniaca nel sangue, come ritardo dello sviluppo, disabilità intellettiva e gravi danni cerebrali, prima di essere abbastanza grandi per ricevere un trapianto.

Il trattamento, descritto in un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e presentato al congresso dell’American Society of Gene and Cell Therapy, si basa su una complessa terapia nota come CRISPR, uno strumento di editing genetico che funziona come una sorta di forbice molecolare, permettendo di correggere con precisione i geni difettosi. Utilizzando CRISPR, il team ha creato una terapia su misura per la specifica mutazione genetica del bambino.

I medici hanno adottato un approccio semplificato alla terapia di base-editing, una tecnica che consente di modificare una singola componente del genoma del paziente per correggere la variante responsabile della malattia. Il DNA modificato è stato poi veicolato direttamente nelle cellule epatiche tramite una nanoparticella lipidica, una minuscola struttura a base di grassi che trasporta il trattamento nel punto giusto dell’organismo. Questo approccio, progettato specificamente per questo singolo paziente, rappresenta un importante passo avanti nella medicina personalizzata.

L’obiettivo è riutilizzare elementi chiave del trattamento, come la nanoparticella lipidica e l’mRNA, sostituendo di volta in volta solo le istruzioni genetiche specifiche per la mutazione di ciascun paziente, ha spiegato la dottoressa Ahrens-Nicklas.

“Pensatelo come un segnale GPS,” ha aggiunto il dottor Kiran Musunuru, direttore del Penn Cardiovascular Institute’s Genetic and Epigenetic Origins of Disease Program. “Si può cambiare la destinazione del GPS a seconda della sequenza genetica che si desidera modificare.”

Questo nuovo approccio all’editing genetico potrebbe portare a terapie personalizzate più rapide per questa e altre malattie rare. Un ulteriore vantaggio, sottolineano i medici, è la possibilità di somministrare nuovamente il trattamento in futuro, a differenza di altri sistemi di somministrazione.

È significativo che la terapia sia stata sviluppata in soli sei mesi dalla nascita del bambino. Il piccolo ha ricevuto due infusioni a 7 e 8 mesi di vita. Dopo sette settimane di follow-up, il paziente ha potuto aumentare l’apporto proteico nella dieta e ridurre del 50% la dose dei farmaci, senza effetti collaterali negativi.

Questo risultato offre nuove speranze ai pazienti affetti da malattie genetiche rare che, altrimenti, non avrebbero altre opzioni terapeutiche, ha affermato il dottor Musunuru.

“I prossimi passi saranno la creazione di centri di eccellenza genomica, dove i pazienti potranno ricevere terapie uniche, create su misura in tempo reale,” ha concluso.