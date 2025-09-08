Meloni esplode di rabbia: “Denuncio tutti”. La premier reagisce dopo gli attacchi subiti





La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si trova coinvolta in una controversia dopo un viaggio privato a New York, organizzato come regalo di compleanno per la figlia Ginevra. La sua assenza da importanti eventi pubblici durante il fine settimana ha scatenato le critiche dell’opposizione, in particolare da parte di Italia Viva, che ha presentato un’interrogazione parlamentare. Il senatore Enrico Borghi, membro del Copasir, ha espresso la sua indignazione, sottolineando che durante il fine settimana in questione, Meloni non ha partecipato a eventi significativi per il Paese, come il Forum di Cernobbio, il Gran Premio di Formula Uno a Monza e la camera ardente del noto stilista Giorgio Armani.





Borghi ha affermato: “Premesso che organi di stampa riportano come durante lo scorso fine settimana, la presidente del Consiglio non abbia compiuto alcun tipo di apparizione pubblica – salvo le congratulazioni via social per la vittoria del mondiale femminile di pallavolo – nonostante vi siano stati diversi eventi di assoluta importanza per il nostro Paese”. La sua indignazione si basa sulla convinzione che la presenza della premier a tali eventi fosse necessaria per rappresentare le istituzioni italiane.

Il senatore ha quindi sollevato domande cruciali riguardo al viaggio di Meloni a New York. Ha chiesto se il premier avesse utilizzato un volo di Stato per motivi istituzionali o se fosse semplicemente in Puglia per una breve vacanza. In particolare, Borghi ha chiesto: “Se intende rispondere alle domande riportate in premessa nonché se intende chiarire se durante il fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero”.

La risposta di Palazzo Chigi non si è fatta attendere e ha cercato di chiarire la situazione. In una nota ufficiale, si afferma che “il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano ‘misteri’ sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre”. Questa affermazione sottolinea il diritto di Meloni di dedicare tempo alla sua famiglia, un aspetto che, secondo la nota, dovrebbe essere rispettato.

Inoltre, Palazzo Chigi ha specificato che il viaggio a New York è stato effettuato in forma privata, in occasione del compleanno della figlia. La nota chiarisce che sia Meloni che Ginevra hanno viaggiato con voli di linea, senza l’uso di voli di Stato per motivi privati. La comunicazione ufficiale ha anche annunciato che la presidente del Consiglio intende intraprendere azioni legali contro chi ha diffuso o insinuato notizie infondate riguardo al suo viaggio.

Questa vicenda ha messo in luce le tensioni politiche esistenti tra il governo e le opposizioni, evidenziando come le scelte personali di un leader possano diventare oggetto di scrutinio pubblico. La reazione della sinistra, in particolare di Italia Viva, dimostra un tentativo di capitalizzare sull’assenza della premier da eventi di rilevanza nazionale, cercando di mettere in discussione la sua dedizione al ruolo di presidente del Consiglio.

La polemica ha sollevato anche interrogativi più ampi sulla responsabilità dei leader politici nel bilanciare le esigenze personali e quelle istituzionali. Mentre alcuni sostengono che la presenza della premier fosse fondamentale in occasioni pubbliche, altri difendono il diritto di Meloni di trascorrere del tempo con la famiglia, specialmente in un contesto di crescente pressione e aspettative pubbliche.



