Mi aveva detto che sarebbe rimasto in ufficio fino a tardi, ma l’ho visto al bar con una sconosciuta, grazie alla telecamera

Non mi ero mai considerata una persona gelosa.La fiducia era sempre stata la colonna portante della mia relazione con Marcus. In tre anni, non mi aveva mai dato motivo di dubitare di lui.





Eppure, da qualche settimana, qualcosa non quadrava.

Il suo lavoro, improvvisamente, era diventato imprevedibile. Le lunghe serate in ufficio erano all’ordine del giorno.

All’inizio, ho cercato di essere comprensiva.

Dopotutto, stava seguendo un progetto importante, e sapevo che certe cose richiedono sacrifici.

Ma quella strana sensazione nello stomaco non mi abbandonava.

Una sera, dopo aver messo a letto nostra figlia Ava, ho ricevuto una notifica sul telefono.

La telecamera di sicurezza — quella che avevo installato dopo una serie di furti nel quartiere — aveva rilevato un movimento.

Pensavo fosse un falso allarme.

Apro l’app, ma non era la nostra casa.

Era il bar all’angolo.

E lì, in un’inquadratura nitida, c’era Marcus.

Non era solo.

Una donna con lunghi capelli castani era seduta accanto a lui, la mano poggiata sul suo braccio.

Mi si è chiuso lo stomaco.

Il video era appena stato registrato. Marcus avrebbe dovuto essere in ufficio.

Lo vidi piegarsi verso di lei e dirle qualcosa all’orecchio.

Lei rise, gettando indietro i capelli.

Quello non era un incontro di lavoro.

Per un attimo rimasi paralizzata.

Dentro di me, la parte razionale mi diceva di aspettare, fare domande, non saltare a conclusioni.

Ma l’altra parte — ferita, tradita — aveva già deciso.

Presi le chiavi e andai dritta al bar.

Guidavo con le mani che tremavano.

Cosa avrei fatto? Lo avrei affrontato lì, davanti a tutti?

Lo avrei portato a casa per chiarire?

O peggio… lo avrei sorpreso nel mezzo di qualcosa che non avrei mai potuto perdonare?

Il bar era affollato, luci soffuse e risate ovunque.

I miei occhi lo cercarono finché non lo trovai.

Sempre lì, troppo vicino a quella donna.

Non so dove trovai il coraggio, ma mi avvicinai.

«Marcus,» dissi, fredda come il ghiaccio.

Lui sollevò lo sguardo di scatto, impallidito.

«Sienna?»

La donna ritrasse la mano, confusa.

«Quindi ora il lavoro si fa così?» chiesi incrociando le braccia.

Marcus balbettava, cercando parole.

«Io… volevo solo—»

«Solo cosa?»

«Perché da qui sembra che tu mi stia mentendo.»

La donna si alzò in fretta, imbarazzata.

«Scusate, devo andare,» mormorò prima di sparire tra la folla.

Non tolsi lo sguardo da Marcus.

«Parlami chiaro. Adesso.»

Lui sospirò, passandosi una mano tra i capelli.

«Non è come pensi.»

Sbuffai, amara.

«La frase più usata da chi ha qualcosa da nascondere.»

«Te lo giuro, non ti ho tradita. Sto solo…» esitò, colpevole.

«Sto prendendo lezioni di italiano.»

Rimasi interdetta.

«Cosa?»

«Volevo sorprenderti. So quanto ami la lingua, quanto ci tieni a impararla…

Così ho pensato di studiarla anch’io. Lila, la donna di prima, è la mia insegnante.»

La rabbia dentro di me cominciò a sciogliersi, ma restava il dolore.

«E allora perché mentire? Perché dirmi che sei in ufficio?»

Abbassò lo sguardo.

«Perché volevo che fosse una sorpresa.

E sapevo che se ti avessi detto che passavo le serate con un’altra donna, ti saresti preoccupata.

Avrei dovuto dirtelo, hai ragione.»

Le lacrime iniziarono a salirmi agli occhi.

«Sei uno stupido,» sussurrai.

«Mi hai fatto prendere un colpo.»

Lui sorrise, con un’espressione colpevole.

«Mi dispiace davvero. Non era mia intenzione farti soffrire.»

Rimasi in silenzio, combattuta tra sollievo e delusione.

Non mi aveva tradita… ma aveva mentito.

Alla fine, annuii.

«Ne parleremo con calma.

Ma Marcus…»

«Sì?»

Sospirai.

«Dopo tutto questo, spero che almeno tu riesca a parlarlo fluentemente.»

Lui rise, prendendomi la mano.

«Ci sto lavorando. Ti amo, Sienna.»

Nonostante tutto, un sorriso mi sfuggì.

«Abbastanza bene.»