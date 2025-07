Mi hanno reso il volo un incubo… ma alla fine ho vinto io

Era un volo intercontinentale di 13 ore. Dopo una settimana di lavoro estenuante, avevo deciso di concedermi un po’ di comfort e avevo prenotato un posto in premium economy. Non era business, ma di certo era più spazioso e tranquillo rispetto alla classe economica.





Poco prima del decollo, un uomo sulla trentina si è seduto accanto a me. Dopo pochi minuti, con fare gentile, mi ha chiesto se fossi disposto a cambiare posto con sua moglie. Mi ha detto che si erano appena sposati e volevano viaggiare insieme per la luna di miele.

“Certo, tanti auguri!” ho risposto. Poi ho chiesto dove fosse seduta la moglie.

“Ultime file, in fondo, vicino al bagno,” ha detto, come se fosse normale.

Ho sorriso e ho declinato gentilmente: “Mi dispiace, ho pagato di più proprio per stare comodo. Se vuole, possiamo cambiare se mi rimborsa la differenza del biglietto. Circa 950 euro.”

Lui ha fatto una risatina sarcastica, scuotendo la testa. “No, grazie,” ha detto con un tono che trasudava superiorità.

Pensavo fosse finita lì. E invece…

Nei successivi trenta minuti, ha cominciato a tossire senza coprirsi, ha messo un film sul telefono senza cuffie, sgranocchiava patatine rumorosamente, lasciando cadere briciole sul mio bracciolo… e il colpo di grazia? Sua moglie si è alzata e si è seduta sulle sue ginocchia, invadendo platealmente il mio spazio personale, tutta sorridente, come a dire “Visto? Ce l’abbiamo fatta lo stesso.”

Ero esausto. Ma non arrabbiato. Determinato.

Mi sono tolto le cuffiette. Ho finto un sospiro rassegnato. “Va bene, va bene… Avete vinto. Chiamo l’assistente di volo.”

La hostess è arrivata. Con il sorriso più educato che avevo in repertorio, ho detto: “Questi due signori sembrano davvero ansiosi di condividere ogni momento insieme. Magari possiamo sistemarli in due posti… vicini. In fondo all’aereo. E magari trovare un posto più tranquillo per me, lontano da questa… dolce confusione.”

La hostess ha annuito, ha fatto una verifica al tablet. Tre minuti dopo, mi ha accompagnato in un posto libero in una fila isolata. Spalle al finestrino. Silenzio. Spazio. Pace.

La coppia? Riunita in fondo, proprio accanto al bagno.

La vendetta migliore? Il sorriso che gli ho fatto mentre passavo accanto ai loro sedili, con passo leggero e rinnovato piacere per la vita.