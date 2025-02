Mi hanno suggerito di masticare una gomma dopo il parto cesareo: i medici spiegano perché

Un video che sta spopolando su TikTok ha catturato l’attenzione di migliaia di persone mostrando un gesto apparentemente banale ma dal grande valore medico. La protagonista è la dottoressa Zionko, che, subito dopo aver partorito tramite parto cesareo, ha ricevuto dal marito una gomma da masticare. Potrebbe sembrare un semplice gesto di conforto, ma in realtà si tratta di una vera e propria indicazione medica.





Perché masticare una gomma dopo il parto cesareo fa bene?

Nel video, la dottoressa spiega che il suggerimento di masticare una gomma le è stato dato dal marito, che è un esperto gastroenterologo. Il consiglio era di iniziare a masticare una gomma a partire da due ore dopo il parto, ripetendo l’operazione ogni due ore per 30 minuti. Questo metodo si è rivelato efficace per prevenire problemi come la costipazione o l’ileo post-operatorio, una temporanea interruzione della motilità intestinale.

Il dottor Joe Whitting, intervenendo sul tema, ha confermato la validità del metodo. Ha spiegato che, dopo un parto cesareo, l’intestino può smettere temporaneamente di funzionare, causando gonfiore e disagio. Questa condizione, che può verificarsi anche dopo altri tipi di interventi addominali, può essere alleviata proprio grazie alla masticazione di una gomma.

Uno studio condotto nel 2017 su 1659 donne ha dimostrato che masticare un chewing gum può accelerare il ritorno alla normale funzionalità intestinale. I risultati hanno evidenziato che le donne che seguivano questo metodo sperimentavano una ripresa anticipata dei primi movimenti intestinali, flatulenze e della prima defecazione. Questi segnali indicano che il corpo sta tornando alla sua normale attività. Lo studio ha inoltre sottolineato che si tratta di un metodo semplice, sicuro ed economico, raccomandando alle neo-mamme di provarlo.

Come funziona la gomma da masticare nel favorire il recupero?

Il dottor Sood ha spiegato al magazine HuffPost come un gesto così semplice possa avere effetti così significativi. Masticare una gomma stimola la produzione di saliva, attivando il sistema parasimpatico e, di conseguenza, la motilità intestinale. Inoltre, questo gesto invia al cervello un “messaggio di fame”, spingendo i muscoli intestinali a riprendere la loro attività.

Nonostante i benefici confermati da esperti e studi scientifici, il dottor Sood sottolinea l’importanza di consultare sempre il proprio medico prima di adottare questo metodo. Ogni gravidanza è unica e le condizioni post-parto possono variare significativamente da donna a donna. È quindi fondamentale ricevere un parere personalizzato e non affidarsi esclusivamente ai consigli trovati online.