Mia madre mi proibiva sempre di parlare con il nostro vicino – a 42 anni ho finalmente scoperto il vero motivo

Lisa tornò nella casa della sua infanzia con un unico scopo: prendere sua madre, andarsene e non fare mai più ritorno. Tuttavia, una domanda la tormentava ancora: perché sua madre aveva sempre odiato tanto il loro defunto vicino? Solo entrando nella sua casa, Lisa trovò finalmente una risposta — una verità che avrebbe voluto conoscere molto prima.





Quando arrivai davanti alla casa in cui ero cresciuta, un’ondata di emozioni mi travolse. La casa era quasi identica a come la ricordavo: un po’ consumata dal tempo, ma ancora solida.

Scesi dall’auto e mi fermai a respirare l’odore familiare del giardino e il lieve profumo di legno antico. I ricordi cominciarono a riaffiorare, trascinandomi indietro nel passato.

L’ultima volta che ero stata lì risaliva a diversi anni prima, in occasione di un incontro familiare che era sembrato più un dovere che una festa.

Avevo sempre mantenuto le distanze, immersa nella mia vita, nel lavoro, negli amici — tante cose che allora sembravano urgenti e importanti. Sapevo di aver sbagliato a restare lontana così a lungo, ma il rapporto con mia madre era sempre stato difficile.

Susan era una donna dalle opinioni forti e dal carattere impulsivo. Da bambina, era difficile parlarle e, col passare degli anni, la comunicazione si era fatta ancora più ardua. Spesso discutevamo per questioni di poco conto, e alla fine avevo preferito allontanarmi piuttosto che litigare.

Tuttavia, con il tempo, iniziai a notare dei cambiamenti. Durante le nostre conversazioni telefoniche, mi confidava quanto fosse diventato faticoso occuparsi della casa, fare la spesa e svolgere le faccende domestiche. La sua voce era più debole, le sue parole più lente. Compresi che era giunto il momento di portarla a vivere con me, in un luogo sicuro dove potessi prendermi cura di lei.

Stranamente, accettò solo dopo la morte del vicino Jeremy, un uomo che aveva sempre disprezzato.

Non avevo mai capito il motivo di tanto astio. Fin da piccola, mi era stato proibito di avvicinarmi a lui o di giocare nel suo giardino. Eppure, nei pochi momenti in cui ci eravamo incrociati, Jeremy si era sempre mostrato gentile e affabile.

Alla fine, smisi di fare domande e rispettai le regole imposte da mia madre, pur mantenendo un ricordo piacevole di quel sorriso caldo e accogliente, così diverso dalle parole dure che sentivo in casa.

Con le valigie pesanti tra le braccia, respirai profondamente e mi avvicinai alla porta di casa, osservandone i muri familiari e la vernice ormai scolorita. Spalancandola, fui investita dal profumo di legno antico e lavanda.

Quasi subito, udii la voce di mia madre, inconfondibile e pungente, provenire dal piano superiore.

“Lisa, sei tu?”

“Sì, mamma. Stai già preparando tutto?” risposi cercando di mantenere un tono sereno.

“Mi serve ancora un po’ di tempo. Sistema il piano terra!” ordinò con impazienza.

Alzai gli occhi verso le scale, pensando di offrirle aiuto per accelerare i tempi. “Vuoi che venga su ad aiutarti?”

“No!” ribatté secca. “Fai quello che ti ho detto! Non salire!”

Sospirai, rassegnata ma non sorpresa. Mia madre era sempre stata inflessibile. Avevo imparato che, spesso, era meglio assecondarla piuttosto che innescare discussioni inutili.

“Va bene, mamma,” mormorai, sistemando le mie cose e iniziando a riordinare il salotto.

Mi soffermai su una mensola piena di soprammobili e fotografie incorniciate. Una foto attirò la mia attenzione: ritraeva me, mio padre e mia madre in una vacanza ormai lontana. Studiando i volti, notai che non somigliavo affatto a mio padre: lui aveva occhi marroni intensi, come mia madre, mentre i miei erano di un verde brillante — un dettaglio che avevo notato da bambina ma a cui non avevo mai dato troppo peso.

Mio padre era morto in un tragico incidente quando ero ancora piccola, lasciandoci sole.

Mia madre parlava raramente di lui, e tutto ciò che mi rimaneva erano pochi scatti fotografici.

Con delicatezza riposi la fotografia in una scatola e mi diressi nella mia vecchia cameretta, ancora intrisa di ricordi d’infanzia. Aprendo il vecchio armadio, scorsi un piccolo tesoro nascosto: Mr. Peebles, il mio orsetto di peluche preferito.

Jeremy me lo aveva regalato tanti anni prima. Ricordavo ancora il suo sorriso gentile mentre me lo porgeva. Quando mia madre lo scoprì, andò su tutte le furie, mi punì severamente e mi ordinò di liberarmene. Ma io non ce la feci e lo nascosi nell’armadio, dove era rimasto per tutto quel tempo.

Stringendo Mr. Peebles, sentii un bisogno urgente di conoscere finalmente la verità. Doveva esserci un motivo per l’odio che mia madre provava verso Jeremy.

Mi avvicinai alle scale e la chiamai.

“Mamma! Quanto tempo ti serve ancora?”

“Un’ora… forse più,” rispose, la voce ovattata.

Sospirai, stanca di aspettare. “Vado a fare una passeggiata.”

“Va bene, ma non allontanarti troppo!” replicò, con un tono protettivo che trovai quasi tenero.

“Mamma, ho 42 anni! So badare a me stessa.”

“Scusa… è l’abitudine,” borbottò.

Sorrisi tra me e me. Alcune cose non cambiano mai.

Decisi allora di andare verso la casa di Jeremy, che era rimasta disabitata. Il portone si aprì facilmente con un cigolio.

“Salve? C’è qualcuno?” chiesi, ma non ricevetti risposta.

La solitudine impregnava ogni angolo. Salii le scale e raggiunsi la sua camera da letto, semplice e spoglia. Su un tavolino notai una scatola impolverata. Avvicinandomi, lessi un’etichetta: “Per Lisa”.

Il cuore mi batté forte nel petto. Per me?

Sollevai il coperchio con cautela e trovai una pila di lettere, fotografie sbiadite e un vecchio diario. Presi una foto e trattenni il respiro: Jeremy e mia madre, giovani e sorridenti, abbracciati.

Con mani tremanti, aprii il diario e iniziai a leggere.

Un passaggio, datato il giorno del mio undicesimo compleanno, mi lasciò senza fiato:

“Oggi è il compleanno della mia cara Lisa. Susan è ancora arrabbiata con me e dubito che mi perdonerà mai. Non posso darle torto: quando ha scoperto di essere incinta, io sono scappato per paura. Se solo potessi tornare indietro e rimediare…”

Continuai a leggere, pezzo dopo pezzo, ricostruendo la verità.

“Oggi ho regalato a Lisa un orsetto di peluche. Lo ha chiamato Mr. Peebles. Mi sono quasi commosso nel vederla abbracciarlo. Ma temo che Susan lo farà buttare via e che Lisa non vorrà più vedermi.”

La somiglianza, le parole del diario, il modo in cui mi chiamava “la mia Lisa”… Jeremy era il mio vero padre.

Mentre lottavo per trattenere le lacrime, trovai una lettera sigillata sul fondo della scatola:

“Spero che questa lettera ti raggiunga, Lisa. Sappi che ti ho sempre amata e che non è passato un giorno senza che mi pentissi di non essere stato presente nella tua vita. Non incolpare tua madre: aveva ogni ragione per comportarsi così. La colpa è solo mia. Lascio a te tutti i miei risparmi e la mia casa, perché sei la mia unica famiglia.”

Soffocando un singhiozzo, ripiegai con cura la lettera e la riposi nella tasca del cappotto.

Rientrai a casa.

Susan era sulla veranda, le valigie già pronte.

“Lisa, dove sei stata? È da dieci minuti che ti aspetto,” disse.

Vedendo i miei occhi arrossati, parve allarmata. “Lisa, tutto bene?”

“Sì, mamma. Solo un po’ di polvere negli occhi. Allora, andiamo?”

“Sì, andiamo, tesoro. Non voglio più vivere qui. Non è rimasto più nessuno per me.”

“Hai ragione, mamma. Non ti preoccupare, mi prenderò io cura di te.”

Caricammo le valigie in macchina e ci allontanammo da quella casa. Ora, finalmente, conoscevo la verità — ed era davvero meglio tardi che mai.