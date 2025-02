Mia nuora ha preso i soldi che inviavo ogni mese a mio nipote – le ho dato una lezione che non dimenticherà mai…

Quando scoprii che mio nipote Tommaso non aveva ricevuto i 300 euro che gli inviavo ogni mese, capii subito che c’era qualcosa che non andava.

Il sospetto cadde rapidamente su mia nuora Susanna. Decisa a scoprire la verità, architettai un piano astuto per smascherarla.





Per mesi avevo inviato 300 euro tramite Susanna, che avrebbe dovuto dare il denaro a Tommaso.

Avevamo concordato che non gli avrebbe detto che i soldi venivano da me, perché non volevo che sembrasse che stessi cercando di comprare il suo affetto.

Il denaro doveva insegnargli a gestire le finanze in modo responsabile, non a viziarlo.

Susanna e mio figlio stavano bene economicamente, ma volevo comunque assicurarmi che Tommaso avesse dei soldi da spendere, per imparare come gestirli.

Tutto sembrava andare bene, finché un giorno Tommaso mi chiamò e mi chiese dei soldi.

« Nonna, puoi mandarmi dei soldi? Voglio comprare quel giocattolo che ho sempre desiderato, » disse con entusiasmo.

Ero confusa. « Ma Tommaso, non ti ha dato tua mamma la paghetta la settimana scorsa? »

« No, » rispose deluso. « Le ho chiesto più volte, ma dice che sono troppo giovane. »

Mi cascò la mascella. Sentivo il sangue ribollire nelle vene. C’era qualcosa che non andava. Decisi di indagare ulteriormente.

« Ma i giocattoli che hai già, da dove li hai presi? » chiesi. « Come hai fatto a comprarli? »

« Papà ogni tanto mi dà dei soldi per i lavori in casa, ma non bastano per comprare il giocattolo che voglio. Mamma dice che non devo chiederti dei soldi, ma ti prego, nonna, solo questa volta? »

Le sue parole mi colpirono come un treno merci. Ero pronta a dare a Susanna il beneficio del dubbio, ma ora non potevo fare a meno di sospettare il peggio. Aveva tenuto tutti i soldi per sé?

Sentii un’ondata di rabbia. Dovevo scoprire la verità. Così architettai un piano per coglierla in flagrante.

Il giorno dopo la chiamai. « Ehi Susanna, è da un po’ che non passiamo del tempo insieme. Che ne dici di fare un po’ di shopping? »

Susanna accettò volentieri, completamente ignara che la sospettavo. Ci incontrammo e andammo in un negozio di antiquariato di proprietà della mia amica Elena.

Susanna non sapeva che avevo già organizzato tutto con Elena.

Quando arrivammo, Elena ci accolse calorosamente, come se non mi conoscesse. « Benvenuta! C’è qualcosa che ti interessa? » chiese, interpretando perfettamente la sua parte.

Feci una chiacchierata casuale e chiesi di vedere alcuni gioielli. Elena ci mostrò una splendida collana, e gli occhi di Susanna si illuminarono.

« Oh, è stupenda! » esclamò. « Quanto costa? »

« Cinquecento euro, » rispose Elena sorridendo.

Il volto di Susanna si abbassò. La osservai attentamente e vidi come la sua mente stesse correndo, pensando a come poter trovare i soldi. Questo era il momento che stavo aspettando.

Mentre uscivamo dal negozio, menzionai Tommaso. « Sai, Susanna, stavo pensando di mandare 500 euro a Tommaso, così potrà comprarsi il giocattolo che desidera tanto. »

Gli occhi di Susanna si spalancarono, incapace di nascondere l’entusiasmo. « È così generoso da parte tua, Maria! » esclamò.

Più tardi quella sera, preparai una busta con soldi falsi – monete di plastica prese da un vecchio gioco da tavolo. La sigillai con un biglietto che diceva: « Per Tommaso, con affetto, Nonna, » e aspettai.

Come previsto, il giorno dopo Susanna andò direttamente nel negozio di antiquariato. Elena mi chiamò immediatamente quando arrivò. « È qui, » sussurrò Elena. « Chiede se può vedere di nuovo la collana. »

Perfetto. Mi diressi verso il negozio, il mio cuore batteva forte per l’adrenalina.

Quando arrivai, vidi Susanna al bancone mentre Elena le dava il denaro. Elena guardò le banconote e il suo viso si fece scuro.

« Questi sono soldi falsi, » disse Elena, alzando una delle banconote false.

Il volto di Susanna impallidì. « Cosa? No! Non può essere! » balbettò.

Elena rimase ferma. « Questi sono chiaramente soldi falsi. Dobbiamo chiamare la polizia. »

In quel momento mi feci avanti. « Susanna, cosa sta succedendo qui? »

« Maria, ti prego, aiutami! » gridò, la sua voce era piena di panico. « Dice che i soldi sono falsi! »

La guardai dritta negli occhi. « E lo sono, Susanna. »

Mi fissò sbalordita mentre la verità la colpiva. « Hai rubato i soldi che avevo mandato per Tommaso, vero? »

Susanna scoppiò in lacrime, crollando in ginocchio. « Mi dispiace tanto, Maria. Non volevo che arrivassimo a questo punto. Sono stata così tentata. »

Rimasi calma, ma decisa. « D’ora in poi, darò i soldi direttamente a Tommaso. Hai perso la mia fiducia, Susanna. »

Lei annuì, ancora singhiozzando. Elena, che capiva la gravità della situazione, decise di non chiamare la polizia, ma la lezione era chiara.

E così ho smascherato la menzogna di mia nuora. Non è stato facile, ma a volte l’amore duro è necessario per mettere le cose a posto.